Japansk seier på skuffende norsk hoppuke-dag

Saken oppdateres.

Det ble ingen stor norsk dag i nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen tirsdag. Andreas Stjernen kom på fjerdeplass i det første rennet, men klarte ikke å følge opp den gode trenden fra fjorårets siste renn.

I stedet ble det tysk hjemmeseier i en dramatisk avslutning. Japanske Ryoyo Kobayashi ledet før finaleomgangen, men det ble noen svært spennende sekunder etter han hadde landet. Japaneren vant med 1,9 poeng foran tyske Markus Eisenbichler, mens polske Dawid Kubacki tok tredjeplassen.

Halvor Egner Granerud ble beste norske hopper på en 9. plass. Med det klarte ikke hoppherrene å følge opp den kruttsterke statistikken i den tyske hoppbakken. Norge har vunnet tre ganger de siste seks årene, og er den bakken i hoppuka hvor det har kommet flest norske enkeltseirer, med hele 13.

I 2013 og 2015 vant Anders Jacobsen, mens Daniel-André Tande tok seieren i 2017. I 2016 kom Kenneth Gangnes på annenmann i rennet hvor det ble tre nordmenn blant de syv beste, og både Anders Bardal og Anders Fannemel har vært på pallen de siste årene.

Hoppet seg oppover

Halvor Egner Granerud mislyktes i Oberstdorf, men leverte to godkjente hopp i Garmisch-Partenkirchen. Han lå på 10. plass etter første omgang, og klarte å klatre en plass i finaleomgangen og ble beste nordmann. Det mener landslagstrener Alexander Stöckl er gledelig på en litt skuffende norsk dag.

– Finaleomgangen var positiv. Gledelig at Granerud blir beste nordmann. Det er litt kjedelig at det ble en svak førsteomgang for oss. Men slik er verden, og det må vi leve med, sa Stöckl til NRK etter rennet.

Anders Fannemel var det aller største norske håpet etter 1. omgang. Han lå på 9. plass etter å ha hoppet 130 meter i første omgang, men slo av 1,5 meter i det andre hoppet. Dermed havnet han på 14. plass etter finaleomgangen.

– De andre hevet seg i finalen, mens jeg gjorde det motsatte. Det ble litt bakvind over kulen, og da er det andre hoppere som er bedre enn oss, sa Fannemel etter rennet.

Andreas Stjernen skulle forsøke å hoppe seg opp på pallen etter fjerdeplassen før nyttår, men med 129, 5 meter i første omgang havnet han halvveis ned på listen. I annenomgang økte han til 134 meter, men måtte likevel innse at pallen var langt unna. Til slutt havnet trønderen på 10. plass.

– Slike dager må vi takle

Robert Johansson var svært skuffet etter det dårlige hoppet i første omgang, men leverte et mye bedre hopp i 2. omgang med hele 136,5 meter. Han havnet til slutt på 19. plass Johann André Forfang fulgte opp, og endte på 136 meter og fikk en 22. plass

– Jeg skal ikke lyve og si at det ikke er jævlig å ikke hoppe langt ned i bakken. Jeg kjenner likevel på at det er nært. Jeg håper at det blir bedre i Innsbruck. Vi får bare kjøre på, slike dager må vi takle, sa Johansson til Aftenposten

Robin Pedersen tok den aller siste finaleplassen i 1. omgang, men klarte ikke å hoppe seg oppover på listen i 2. omgang, og havnet dermed på 30. plass.