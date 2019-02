Saken oppdateres.

SEEFELD: Hjemme i Norge var det Nitimen på radioen. Kona Marieke hadde gjort unna morgenrutinene og levert guttene Markus (6) og Max (3) hos farmor. Nok en hverdag hjemme uten pappa.

Samtidig: I en konferansesal utenfor Seefeld, 1728 kilometer unna Oslo, satte pappa seg ned og gjorde seg klar for en ny dag på jobben. I salen ventet 50 journalister.

Martin Johnsrud Sundby Født: 26. september 1984 Fra: Røa i Oslo Bor: Oslo Klubb: Røa IL Meritter: OL-gull i lagsprint (Pyeongchang 2018) og stafett (Pyeongchang 2018), OL-sølv 30 km (Pyeongchang 2018) og stafett (Vancouver 2010), OL-bronse 30 km (Sotsji 2014). To VM-gull stafett (2011 i Oslo og 2015 i Lahti), 3 VM-sølv og 1 bronse. Har vunnet verdenscupen sammenlagt 3 ganger Starter i verdenscupen: 207, 73 pallplasseringer, 30 seiere. Antall starter i VM: 11, 9 individuelle renn og 2 stafetter, 6 ganer på pallen. Ingen individuelle seiere

De ville vite hva han skulle gjøre på skistadion dagen etter.

Kom den russiske bamsen Ustjugov med den litt pistrete skjeggveksten til å være hevngjerrig etter krangelen med Klæbo på sprinten? Hvilken taktikk skulle de norske løperne velge? Hvordan er formen? Hvor skal de dra, og hvem rykker først?

Ikke opptatt av langrenn

Akkurat det bryr ikke de viktigste personene i Martin Johnsrud Sundbys liv seg så mye om.

– De er ikke så opptatt av langrenn, så det er ikke sikkert vi tar turen til Seefeld. Kanskje senere i mesterskapet, men en tremil blir for langt for dem, sier Marieke Heggeland, kona til den norske langrennstroppens «grand old man».

Det er hensynet til Marieke, Markus og Max som avgjør om dette blir siste gang Martin Johnsrud Sundby starter i et mesterskap. Hvert år diskuterer familien Heggeland/Sundby fremtiden.

I april er det nytt familieråd.

– Jeg fyller 35 år. Det er helt naturlig å tenke på at enden på karrieren er nær. Jeg har en horisont på det jeg driver på med. Jeg er ikke som Anders Aukland som ikke har det, sier han om langløperen som satser for fullt i en alder av 46 år.

Gullmaset

I møtet med mediene foran den rødsprengte reklameveggen i Leutasch smiler 34-åringen fra Røa. Kortklipt, litt tynt er det blitt på toppen, skjegget er perfekt stusset. Et smil. Han virker avslappet og rolig. Det har ikke vært slik hele tiden.

På et pressetreff to år tidligere, i Lahti, snakket de fleste om det individuelle gullet han manglet. I en karriere hvor han de siste årene hadde dominert sporten. I et konferansesenter mellom finske furutrær fikk han alle spørsmålene om det ikke var på tide å vinne det individuelle mesterskapsgullet.

Men igjen måtte han reise hjem uten å ha klart det.

Norges lag på 30 km med skibytte Martin Johnsrud Sundby (34) Veteranen på laget har hatt en svært variert sesong. I noen renn har han vært helt i toppen, men har ikke vært den eneren han var for fire-fem sesonger siden. Emil Iversen (27) Har hatt sin beste sesong som langrennsløper. Han vant denne distansen under NM på hjemmebane i Meråker. Er hakket bedre i klassisk enn fristil. Sjur Røthe (30) Etter flere sesonger med motgang har han fått orden på helseproblemene. Det har gitt ham en god sesong. Ble nummer 2 i NM på distansen og har vunnet ett verdenscuprenn denne sesongen (30 km fri på Lillehammer) Johannes Høsflot Klæbo (22) Ble foretrukket foran Simen Hegstad Krüger på distansen til tross for at han ikke ble bedre enn nummer 20 i NM på distansen. Norsk langrenns største talent har hatt en god formutvikling utover vinteren.

Ikke suveren lenger

Nå ser han at karrieren kan være over uten at han har vunnet gull i VM. Og det gjør ikke så vondt som mange tror.

– Jeg kan ikke være så suveren som jeg var for noen år siden med det livet jeg lever nå. Jeg er stolt av hva jeg får til i den situasjonen jeg er i, sa han til Aftenposten like før VM.

Han er den eneste småbarnsfaren på landslaget, og det siste året har han bygd nytt hus ikke langt fra barndomshjemmet på Røa.

– Det er riktig at han kan fremstå som mer avslappet. Når det gjelder gullet han mangler, har det nok vært mer de rundt ham og mediene som har mast om det. Han har hele tiden vært opptatt av å gå gode skirenn, sier kona.

Familieråd som avgjør

Hun legger ikke skjul på at en vanlig familiehverdag kan bli godt.

– Rent egoistisk ser jeg jo frem til den dagen vi kan ha et «normalt» familieliv. For ungene vil det være greit å ha en pappa som ikke reiser så mye. Men samtidig ser jeg jo at han elsker det han driver på med. Og det er jo en glede som smitter over på oss, sier hun.

Hvordan fremtiden blir, avgjøres i april en gang. Men han legger ikke skjul på at det fort kan bli en sesong. Kanskje går han helt frem mot OL i Beijing. Det er bare et par ting som er avgjørende.

– Så lenge jeg definerer meg selv som en langrennsløper i verdenstoppen, vil jeg trolig fortsette, sier han og gjør det klart at plasseringer mellom 10.- og 20.-plass ikke er verdenstoppklasse.

Råd fra Bjørndalen

Sundby er fortsatt blant favorittene når hans VM starter lørdag. Han har tatt de riktige grepene inn mot mesterskapet. Da det ble klart at det norske laget skulle reise til VM-byen bare fem dager før første øvelse, rådførte han seg med en som vet litt om å konkurrere på 1200 meters høyde.

– Ole Einar Bjørndalen har bodd på denne høyden i mange år. Han mente at fem dager kunne være tilstrekkelig, men jeg ville være sikrere dersom jeg brukte åtte-ni dager på akklimatisering.

Derfor valgte han å reise til Seefeld tidlig. Mye har gått etter planen den siste tiden.

– Det å komme til et VM som tobarnsfar og å ta medalje synes jeg er rått i seg selv. Jeg trives bra dersom det blir fasiten.

Gull har han uansett hjemme.