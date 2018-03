Jesper Saltvik Pedersen (18) er Norges største gullhåp i Paralympics: – Har gått over all forventning

Røykutvikling fra blokk var dårlig lufting under vedfyring

PYEONGCHANG: I desember satte Jesper Saltvik Pedersen (18) fra Karmøy seg på flyet til Østerrike. Der fikk han seg en overraskelse.

I sesongens første verdenscuphelg – i Østerrike Pitztal – tok han sin første verdenscupseier. Helgen etter vant han tre renn til.

Plutselig var Saltvik Pedersen en ener – med knapt tre måneder til sin store drøm: Paralympics.

– Verdenscupsesongen har gått over all forventning. Jeg begynte med å vinne de første rennene. Etter det har det gått én vei, sier Saltvik Pedersen til Aftenposten.

Fakta om Paralympics 2018: Vinter-Paralympics ble arrangert for første gang i Örnsköldsvik i 1976.

Norge har tatt 135 gull totalt – flere enn noen annen nasjon

Årets utgave arrangeres i Pyeongchang-fylket i Sør-Korea.

Seks grener: Alpint, skiskyting, langrenn, kjelkehockey, rullestolcurling og snowboard.

80 øvelser totalt.

Utøvere fra 49 land deltar.

Russland vant medaljestatikken suverent i Sotsji, men senere ble et dopingkomplott avdekket.

Denne gangen deltar 30 russere under betegnelsen «Nøytrale paralympiske utøvere».

NRK sender inntil 90 timer fra Paralympics, med oppsummeringer på kveldstid.

Treningsvideo vakte oppsikt

Riktignok tok han to annenplasser forrige sesong. Denne sesongen har imidlertid Saltvik Pedersen dominert, med syv seire og dessuten sammenlagtseier i verdenscupen.

I mellomtiden har det vært trening, trening og trening. Saltvik Pedersen forteller at han trener 900 timer i året. Det er på nivå med de norske langrennsløperne som hamstret medaljer i OL.

Trener Hans Blattman forteller at Saltvik Pedersen trener uvanlig mye på snø. I tillegg tilbringes mye tid i treningsstudio.

18-åringen er født med ryggmargsbrokk og er lam fra livet og ned. Sitski-disiplinen stiller enorme krav til styrken i overkroppen.

I 2016 la Kopervik Videregående Skole, der Saltvik Pedersen går, en video av at sitski-kjøreren tok pull-ups. Han løftet sin egen kroppsvekt – i tillegg til rullestolen – igjen og igjen. Videoen vakte stor oppsikt i lokalmiljøet.

– Det er folk som synes det er utrolig kult å se på at jeg trener styrke, erkjenner Saltvik Pedersen.

Cato Zahl Pedersen advarer

For 18-åringen selv er det imidlertid hverdagskost. Derfor kan Paralympics potensielt bli en gullfest.

Totalt er Norges mål syv medaljer. Når vi spør Paralympics-sjef Cato Zahl Pedersen om hvem som skal ta medaljene, er Saltvik Pedersen den første han trekker frem.

– Han har opplevd et fantastisk gjennombrudd, slår Zahl Pedersen fast.

Paralympics-toppen advarer imidlertid Saltvik Pedersen med sin egen historie. I 1980 debuterte nemlig Zahl Pedersen i Paralympics – og tok tre gull. Fire år senere skulle han gjøre det helt store i Innsbruck – men endte i stedet uten medaljer fra alpinøvelsene.

– I 1984 følte jeg at jeg var så god og at jeg hadde trent så mye. Jeg var litt for tent, forteller Zahl Pedersen.

– Det du har gjort før, det teller ikke. Det er viktig at Jesper klarer å nullstille seg, sier Saltvik Pedersens trener Hans Blattmann.

Beskjedent medaljemål

Selv viser Saltvik Pedersen null tegn til å ta av. Når temaet medaljemål kommer opp, er anslaget beskjedent.

– Jeg har satt meg som mål å ta én medalje – og kjempe om flere. Etter det jeg har vist, ser det realistisk ut. Jeg kan ikke bare reise bort og hente medaljene. Det er en del folk med rutine som blir veldig tøffe å slå, sier han.

Saltvik Pedersen forteller at han trives godt på snøen i Pyeongchang. På onsdagens utfortrening var han raskest - seks hundredeler foran canadiske Kurt Oatway. Og utfor er i utgangspunktet øvelsen han er minst trygg på.

18-åringen skal stille i alle fem alpinøvelsene i Pyeongchang. Aller best sjanser har han i storslalåm, forteller han.

Den øvelsen går lørdag 17. mars – og er den siste alpinøvelsen i Paralympics. Utforrennet arrangeres allerede lørdag 10. mars.

Tre andre norske medaljehåp:

Det norske laget i rullestolcurling

I fjor tok Norge gull i VM – som ble avholdt samme sted som OL. Året før ble det VM-sølv. «Vi forventer det ikke, men vi håper på medalje», sier Cato Zahl Pedersen. Det norske laget består av Rune Lorentsen, Jostein Stordahl, Sissel Løchen, Ole Fredrik Syversen og Rikke Iversen,

Birgit Skarstein

Vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen. 29-åringen er medaljekandidat i alle tre langrennsøvelser. Stilte også i Sotsji i 2014. «Birgit Skarstein er bedre enn for fire år siden», vurderer Zahl Pedersen.

Vilde Nilsen

«En ny, spennende jente», sier Zahl Pedersen. 17-åringen debuterte i verdenscupen forrige sesong. I vinter har hun pallplasser i både skiskyting og langrenn. Stiller i begge grener i Pyeongchang.

Her er hele Norges tropp i Paralympics:

Alpint:

Jesper Saltvik Pedersen, Plogen Skiklubb

Curling (mixed):

Rikke Iversen, Halden Curling Club Rune Lorentsen, Halden Curling Club Sissel Løchen, Stavanger Curlingklubb Jostein Stordahl, Halden Curling Club Ole Fredrik Syversen, Halden Curling Club

Langrenn:

Kvinner:

Birgit Skarstein, Frol IL

Menn:

Johannes Birkelund, Oppegård IL

Eirik Bye, Oppegård IL (Arvid Nelson, ledsager Svarstad IL)

Håkon Grønsveen Olsrud, Nordbygda/Løten Ski

Langrenn og skiskyting:

Kvinner:

Vilde Nilsen, Kvaløysletta Skilag/Tromsø SSL

Menn:

Trygve Toskedal Larsen, Avaldsnes IL/Trysilgutten IL Nils-Erik Ulset, Tingvoll IL

Parahockey:

Målvakter:

Kissinger Deng, VIF Para Ishockey

Kjell Christian Hamar, VIF Para Ishockey

Backer:

Thommas Avdal, VIF Para Ishockey

Eskil Hagen, VIF Para Ishockey

Jan Roger Klakegg, Bergen Parahockeyklubb

Knut André Nordstoga, VIF Para Ishockey

Rolf Einar Pedersen, VIF Para Ishockey

Løpere:

Torstein Aanekre, Mjøsa Pikes

Audun Bakke, VIF Para Ishockey

Magnus Bøgle, IL Kråkene Kjelkehockey

Martin Hamre, VIF Para Ishockey

Lena Schrøder, VIF Para Ishockey

Emil Sørheim, RIHK Kjelkehockey

Tor Rivera, IL Kråkene Kjelkehockey

Lloyd Remi Pallander Solberg, VIF Para Ishockey

Emil Vatne, Nærbø IL

Morten Værnes, VIF Para Ishockey

Ola Bye Øiseth, VIF Para Ishockey

Snowboard: