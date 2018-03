Jesper Saltvik Pedersen (18) suste inn til bronse. Hyllesten fra Jansrud får ham til å bryte ut i latter.

- Urealistisk at Erling Moe blir ordfører

Kommuner vil ha bedre betalt for vindkraftverkene

Ønsker å opprette en pris for å unngå ensomme NTNU-studenter

Jesper Saltvik Pedersen (18) suste inn til bronse. Men hyllesten fra Jansrud får ham til å bryte ut i latter.

Styret i MiST sier ja til planene om ett nytt museum for kunst og design

Ny undersøkelse viser at vi ikke er komfortable med engelsk på jobb. Her er de vanligste feilene vi gjør

Mowinckel overrasket over egen inntekt: – Så pass, ja? Jeg har ikke akkurat sjekket kontoen

Saken oppdateres.

KVITFJELL/PYEONGCHANG: Tirsdag tok Jesper Saltvik Pedersen (18) bronse i superkombinasjonen - Norges andre medalje i Paralympics.

– Det er noe jeg har drømt om lenge. Medalje i Paralympics - det er det største du kan være med på. Det er utrolig stort, sier Saltvik Pedersen.

18-åringen ledet etter super-G-delen. Derfor startet han sist av favorittene i slalåm. Han forteller at han ikke var spesielt skuffet da han så opp på storskjermen og måtte konstatere at det ikke ble gull.

– Du har alltid lyst å komme ned og se at du leder. Men i dag smakte det godt med bronse, sier Saltvik Pedersen.

Jeroen Kampschreur fra Nederland - også han 18 år - tok gull. Franske Frederic Francois tok sølvet.

Svindal heier

Saltvik Pedersen forteller at han ikke var på sitt råeste i slalåm. I super-G viste han imidlertid hvorfor han virkelig har satt seg i respekt blant norske alpinstjerner.

Under verdenscuphelgen på Kvitfjell fortalte Aksel Lund Svindal at han følger spent med på Saltvik Pedersen i Paralympics.

– Han er i form, han altså. Han er positiv og gir gass. Han har en «jækla» kul «spirit». Jeg heier på ham, sa Svindal til Aftenposten lørdag.

Lagkamerat Kjetil Jansrud fremhever samtidig Saltvik Pedersens innsats og stå på-vilje.

– Det er utrolig kult. Jeg har trent en del med de. Det er kjekt at de følger med, sier Saltvik Pedersen om rosen fra alpinstjernene.

18-åringen fra Karmøy trener regelmessig med funksjonsfriske utøvere. Hvert år er han med Svindal, Jansrud og resten av alpinlandslaget på den årlige samlingen på Røldal.

Jansrud: – Han er vanvittig uredd

Saltvik Pedersen er født med ryggmargsbrokk. Det innebærer at han er lam fra livet og ned.

I sitski har utøverne én ski festet under kroppen, samt to staver til å balansere. I utfor-øvelsen kan farten komme opp mot 110 kilometer i timen, forteller Saltvik Pedersen.

Sitskihåpets råskap begeistrer og inspirerer resten av den norske Paralympics-troppen. Rullestolcurlingspiller Jostein Stordahl beskriver det 18-åringen gjør på snøen som «helt utrolig».

Super-G-mester fra OL i Sotsji Kjetil Jansrud er også mektig imponert.

– Han er en skikkelig kul fyr og vanvittig uredd – mer uredd enn noen på laget vårt, sier Jansrud.

Når Saltvik Pedersen får gjenfortalt den påstanden fra Jansrud, bryter han ut i spontan latter.

– Ok. Det må jeg ta som et kompliment, sier han med et glis.

– Blir du aldri redd når farten er høy?

– Jeg føler stort sett at jeg har kontroll. Det er klart det er en risiko med det. Men det er en risiko vi er villige til å ta. Det er et adrenalinkick.

«Attacking vikings»

Saltvik Pedersen legger ned 900 treningstimer i året. Han har tatt enorme steg denne sesongen – og vant også verdenscupen sammenlagt. Nå har han altså kronet verket med Paralympics-suksess.

– Det er kult at han ville satse og ville prøve. Han står på skikkelig og trener hardt. Han har også hodet som man må ha som alpinist. Med hans bakgrunn, når man setter det litt sammen, passer han «attacking vikings»-begrepet til punkt og prikke, sa Jansrud søndag.

«Attacking vikings» er kallenavnet til det norske alpinlaget. Der Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen og Ragnhild Mowinckel er verdensledende i verdenscupen for funksjonsfriske, er Norge nå i ferd med å få en lignende skikkelse i paraalpint.

«Vi forventer mye av han i fremtiden», slår Paralympics-sjef Cato Zahl Pedersen fast. Og Jesper Saltvik Pedersen leverer allerede nå.