Johann Forfang to meter unna 165.000 kroner i årets siste hopp

Endelig vant Petter Northug et skirenn igjen

Johann André Forfang så ut til å ha god kontroll i kampen om sammenlagtseieren i «Planica 7», der den beste hopperen gjennom hele helga vinner en premie på 20.000 sveitsiske franc (ca. 165.000 norske kroner).

Tromsø-hopperen ledet sammenlagt med 22,1 poeng før dagens konkurranse og med et solid førstehopp på 240,5 meter kunne man trodd mye var gjort. Det var før Stoch slo til med et hopp på 245 meter.

Med flotte stilkarakterer var forspranget til Tromsø-gutten knappet inn til kun 1,9 poeng!

Verdenscup hopp menn søndag Verdenscup hopp menn i Planica, Slovenia søndag, skiflyging (HS225): 1) Kamil Stoch, Polen 455,6 (245,0-234,5), 2) Stefan Kraft, Østerrike 440,1 (243,0-236,0), 3) Daniel-André Tande, Norge 439,6 (243,5-234,5), 4) Robert Johansson, Norge 438,2 (237,0-228,0), 5) Andreas Stjernen, Norge 429,4 (233,0-236,0), 6) Richard Freitag, Tyskland 427,9 (232,5-237,5), 7) Karl Geiger, Tyskland 426,9 (232,0-234,5), 8) Johann André Forfang, Norge 424,1 (240,5-226,0), 8) Peter Prevc, Slovenia 424,1 (235,0-232,0), 10) Junshiro Kobayashi, Japan 423,2 (236,5-223,5). Øvrige norske: 11) Anders Fannemel 419,8 (232,5-232,5), 20) Halvor Egner Granerud 377,2 (213,5-216,5), Verdenscupen (23 av 23 renn): 1) Stoch 1443, 2) Freitag 1070, 3) Tande 985, 4) Kraft 881, 5) Johansson 840, 6) Andreas Wellinger, Tyskland 828, 7) Forfang 821, 8) Stjernen 665, 9) Dawid Kubacki, Polen 633, 10) Markus Eisenbichler, Tyskland 597. Øvrige norske (topp 30): 12) Fannemel 500, 20) Granerud. Skiflygingscupen (5 av 5 renn): 1) Stjernen 257, 2) Stoch 250, 2) Johansson 250, 4) Kraft 214, 5) Tande 200, 6) Forfang 142, 7) Freitag 112, 8) Prevc 106, 9) Noriaki Kasai, Japan 104, 10) Eisenbichler 102. Øvrige norske (topp 30): 12) Fannemel 97, 20) Granerud 44. Nasjonscupen (31 av 31 renn): 1) Norge 7149, 2) Tyskland 5976, 3) Polen 5795, 4) Østerrike 3642, 5) Slovenia 3223, 6) Japan 2659. (©NTB)

Forfang, som lå som nummer seks etter første omgang, hadde dermed alt press på seg. Han bestemte seg for å gå ned på avsats og strakk seg kun til 226 meter. Han var to meter fra å få kompensasjon, så dermed endte han opp med 424,1 poeng.

- Et solid hopp, men for kort. Han mangler to meter. Han gamblet og tapte, sa NRKs Christian Nilssen etter hoppet.

– Hadde han hoppet to meter lengre ville han tatt «Planica 7». Så små marginer er det. Stoch vinner 20.000 sveitserfranc vel 170.000, mens Forfang får null. Det må være bittert, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Suveren Stoch

Verdenscupvinneren sammenlagt, Kamil Stoch, hoppet 234,5 meter i 2. omgang og vant «Planica 7», akkurat som han vant Raw Air og OL.

Med 455,6 poeng vant Stoch rennet med 15,5 poeng foran østerrikske Stefan Kraft.

– Han er en av de største - med den CV’en han har, sier NRK-kommentator Christian Nilssen om Stoch.

Daniel André Tande ledet an i en god norsk laginnsats i sesongens siste verdenscuprenn søndag. Tande avsluttet med 234,5 meter - noe som holdt til tredjeplass.

Robert Johansson og Andreas Stjernen fulgte på de to nærmeste plassene.

Andreas Stjernen vant skiflygingscupen sammenlagt foran Kamil Stoch med 7 poeng.

Det ble imidlertid ikke satt ny verdensrekord i Planica denne helgen. Ingen klarte å tukte lengden 235,5 meter - som østerriske Stefan Kraft hoppet i Vikersund i mars i fjor.