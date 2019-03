Johansson satte bakkerekord etter høydramatisk renn i Kollen: – Ikke forsvarlig å hoppe

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Robert Johansson satte bakkerekord i Holmenkollen og reddet Norge etter Marius Lindviks fall i lagkonkurransen lørdag. Den andre omgangen ble avlyst etter store problemer med vind, og dermed stakk Norge av med seieren.

Johansson hoppet hele 144 meter, og slo den tidligere bakkerekorden med tre meter.

– Helt rått

– Det var helt rått. Jeg fortsatte der jeg slapp i går, og leverer nok et bra skihopp. Det var en dag som var preget av mye venting, men jeg klarte å holde meg tålmodig, sier en smilende Robert Johansson til Aftenposten etter seieren.

– Merket du at du kom til å hoppe langt rett etter du satte utfor?

– Nei, ikke med en gang. Men når jeg går utpå kulen så skjønner jeg at her tør jeg ikke å ta nedslag, svarer han.

– Hvordan føles det å hoppe så langt?

– Det var langt, og jeg blir jo veldig glad, da, sier han og ler.

Johansson mener det var forsvarlig å hoppe med disse forholdene, tross stor skepsis hos enkelte.

– Jeg mener det, selv om det er utfordrende. Men jeg visste at det kom til å bli turbulent. Det var veldig viktig å vinne i dag. Jeg har hatt en knallstart i Raw Air og gleder meg til fortsettelsen, sier Johansson.

Verdenscup hopp menn lørdag, lagkonkurranse Verdenscup hopp menn i Holmenkollen, Oslo (HS134) lørdag, lagkonkurranse, 2. renn i Raw Air: 1) Norge 469,8 – Johann André Forfang 107,4 (123), Robin Pedersen 118,0 (130,5), Marius Lindvik 100,0 (135,5/fall), Robert Johansson 144,4 (144), 2) Japan 456,8 – Yukiya Sato 98,9 (121,5), Noriaki Kasai 111,8 (126,5), Junshiro Kobayashi 106,8 (123), Ryoyu Kobayashi 139,3 (138,5), 3) Østerrike 454,4 – Michael Hayböck 106,6 (121,5), Manuel Fettner 110,8 (125,5), Philipp Aschenwald 112,8 (126,5), Stefan Kraft 124,2 (127,5), 4) Polen 440,9 – Piotr Zyla 112,3 (122,5), Jakub Wolny 104,0 (125), Dawid Kubacki 128,9 (133), Kamil Stoch 95,7 (112), 5) Tyskland 437,9 – Karl Geiger 113,5 (130), Constantin Schmid 97,0 (119,5), Stephan Leyhe 94,9 (132/fall), Markus Eisenbichler 132,5 (135), 6) Slovenia 419,4 – Peter Prevc 108,2 (122), Anze Lanisek 115,2 (129,5), Domen Prevc 87,9 (109,5), Timi Zajc 108,1 (120,5), 7) Tsjekkia 391,5 – Viktor Polásek 104,9 (125,5), Lukás Hlava 96,6 (118,5), Cestmír Kozísek 91,8 (114,5), Roman Koudelka 98,2 (114,5), 8) Sveits 365,5 – Luca Egloff 77,0 (107), Andreas Schuler 97,1 (121,5), Simon Ammann 78,2 (104), Killian Peier 113,2 (121), 9) Russland 353,2 – Dmitrij Vasiljev 75,9 (110,5), Maksim Sergejev 76,7 (110,5), Mikhail Nazarov 87,7 (110), Jevgenij Klimov 112,9 (123,5), 10) Finland 306,0 – Eetu Nousiainen 88,9 (114), Jarkko Määttä 68,2 (104), Andreas Alamommo 64,2 (96,5), Antti Aalto 84,7 (106,5). Finaleomgangen ble avlyst på grunn av vanskelige vindforhold. Raw Air (2 av 10 renn): 1) Johansson 285,0, 2) Kobayashi 268,8, 3) Eisenbichler 260,3, 4) Kraft 258,2, 5) Kubacki 246,7, 6) Zajc 243,2, 7) Peier 239,4, 8) Hayböck 234,8, 9) Geiger 233,9, 10) Aschenwald 232,3. Øvrige norske (topp 50) 14) Pedersen 229,6, 16) Forfang 229,0, 24) Lindvik 213,7, 47) Andreas Stjernen 108,0. Nasjonscupen (27 av 35 renn): 1) Polen 4825, 2) Tyskland 4359, 3) Japan 3649, 4) Østerrike 3427, 5) Norge 21993, 6) Slovenia 2370. (©NTB)

– Merket at ting snudde etter VM

– Hvorfor har det løsnet for deg nå?

– Det er vanskelig å si akkurat hvorfor det har løsnet nå. Men jeg tror det har med å gjøre at jeg er flink til å komme meg gjennom de tyngre periodene. Jeg merket siste dagen i VM at nå kommer ting til å forandre seg, avslører Johansson.

– Hvordan merket du det?

– Det er akkurat som at du kjenner det på kroppen. Du føler deg plutselig bare pigg og klar. Så har jeg hatt en enorm bra uke hjemme hvor jeg har prioritert fysisk trening, der jeg følte meg piggere og piggere for hver dag, sier han, og legger til:

– Sesongen har gått greit for min del. Men jeg merker at jeg har hatt mye mer inne, så jeg viser at jeg løser det på en bra måte når jeg hopper slik som i dag.

– Men det har vært en frustrerende vinter?

– Ja så klart, det kan man si. Men det går sjeldent utover noen andre enn meg selv, sier 28-åringen.

Norge åpnet bra

Den første omgangen åpnet svært bra for Norge, i lagkonkurransen i verdenscupen i Holmenkollen.

Johann Andre Forfang var først ut og hoppet 123 meter, før Robin Pedersen fulgte opp med et svært imponerende hopp på 130,5 meter. Pedersens hopp sendte Norge i føringen i lagkonkurransen før den tredje runden i første omgang.

– Klarte ikke å stå på beina

Nummer tre for Norge var Marius Lindvik. 20-åringen fra Oslo lå an til et kjempehopp, men havnet ute av balanse i bunnen av bakken, og maktet derfor ikke å stå på beina.

– Det kjentes ut som et ganske bra hopp. Så fikk jeg et vindpust rett før landing, og da klarte jeg ikke å stå på beina, forklarte Lindvik til NRK etter fallet.

– Er det forsvarlig å hoppe her?

– Tja, det er ikke opp til meg å vurdere. Det er litt rufsete i bunn her. Men man må bare gunne på, det å trekke seg er feigt. Jeg kjører på, svarte en modig Lindvik til statskanalen.

– Plantet ansiktet i bakken i 120 km/t

Like etter Lindviks fall var det tyske Stephan Leyhe sin tur til å hoppe. Etter at Leyhe satte nedslag, datt han forover og gikk på trynet i stor fart. NRKs hoppkommentator Christian Nilssen fikk sjokk:

– Nei! Han planter ansiktet i bakken i 120 kilometer i timen. Her må juryen ta grep. Jeg kan ikke huske at det er blitt kjørt et hopprenn under slike forhold. Jeg er skeptisk til dette.

– Dette er ikke forsvarlig, etter min mening, fulgte ekspertkommentator Johan Remen Evensen opp.

– Føler seg ikke 100 prosent trygg

Varselsignalene om røffe vindforhold kom allerede i den første runden. Forfang var ærlig da han ble intervjuet av NRK etter sitt første hopp allerede i den første runden.

– Man føler seg ikke 100 prosent trygg når man sitter på bommen. Men det handler om å konsentrere seg og hoppe slik man skal. Det gikk greit, tross forholdene, sa Forfang.