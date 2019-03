Johaug frykter tomheten etter VM. Usikker på om hun satser mot OL.

Saken oppdateres.

SEEFELD: I to år var det disse dagene i Seefeld det hadde handlet om. Å komme tilbake etter dopingdommen, utestengelsene, alle de ensomme treningsøktene, all motgangen.

Lørdag ettermiddag spilte de Norges nasjonalsang til henne for tredje gang i VM. Hun hadde klart det. Som en Petter Northug i Falun, etter fyllekjøringen, hadde hun vist verden.

Nå ventet en ny hverdag. Therese Johaug er ikke sikker på at jubelen varer helt til Gardermoen.

Det er skiløpere før henne, for eksempel Northug, som har opplevd: Det går an å vinne så mye at man begynner å lure «hvor skal jeg nå hente motivasjon?».

– Da var det unnagjort

Det er en ny virkelighet. En hverdag som ikke lenger handler om å komme tilbake, slå nedenfra, være den som har mye å bevise. Hun vet ikke hvordan det blir.

Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Fra: Dalsbygda Bor: Oslo Sivil status: Samboer Klubb: IL Nansen Medaljer OL: Gull stafett 2010, sølv 30 km 2014, bronse 10 km klassisk 2014. Medaljer VM: Gull stafett 2011, gull 30 km fristil 2011, gull 10 km fristil 2013, gull stafett 2013, gull 15 km skiathlon 2015, gull stafett 2015, gull 30 km klassisk 2015, gull 15 km skiathlon 2019, sølv 15 km skiathlon 2015, bronse 30 km klassisk 2007, bronse 15 km skiathlon 2011, bronse 30 km klassisk 2013. Gull 15 km i Seefeld 2019, gull 10 km i 2019, gull 30 km 2019, sølv stafett 2019

– Det er rart å si det, men det blir litt sånn: Ja, da var det unnagjort.

Hun gleder seg til å komme seg hjem til Oslo. Ta det med ro noen dager, slappe av og legge bak seg de skirennene hun hadde tenkt på hver eneste dag siden sist sommer. Hvordan det blir er hun ikke sikker på.

– Kanskje kommer jeg hjem og er blid, glad og stolt over det jeg har fått til. Men kanskje kommer jeg hjem og er helt mentalt utladet, sur, grinete og alt er fælt. Når alt er over senker man skuldrene og får virkelig føle at dette har kostet mer krefter enn jeg trodde.

Uansett. Prosjekt comeback var fullkomment for Therese Johaug denne ettermiddagen i alpebyen. Fortsettelsen er hun mer usikker på.

– Akkurat nå har jeg lyst til å holde på helt frem til OL i Beijing. Men jeg vet ikke, kan ikke svare på det nå i dag.

Ingvild Flugstad Østberg Født: 9. november 1990 Klubb: Gjøvik Kommer fra: Gjøvik Bosatt: Oslo Sivilstand: Samboer Meritter: OL: 2 gull (4 x 5 km stafett 2018 og lagsprint 2014), 1 sølv (sprint 2014). VM: 1 gull (lagsprint 2015), 3 sølv: 15 km skiathlon 2019, 30 km fristil 2019, stafett 2019, 2 bronse (lagsprint, 10 km klassisk 2019). 16 enkeltseire i verdenscupen. Vant Tour de Ski 2018/19.

11 minutter og vekk med dem

Det tok drøye 11 minutter så stakk Therese Johaug av. Kampen om tremilsgullet var over etter tre kilometer. Som forventet, slik alle hadde spådd. Bare ikke Therese Johaug selv.

Hun hadde brukt dager og uker på å snakke ned sine egne muligheter. Med en irriterende beskjedenhet hadde hun fortalt om medaljen som var målet og gullet som var drømmen. Hun har nå, etter at VM er over, fortsatt ikke tapt ett eneste individuelt langrenn hele sesongen. Men hun var aldri så sikker på at det skulle bli tre gull i VM som resten av det norske folk eller konkurrentene.

Derfor var primalskriket hun utstøtte i det hun gikk over målstreken ektefølt og så høyt at de hørte det på andre siden den brede stadionsletta.

– Det er ikke bare å hente medaljer. Du skal ha gode ski, god form og du skal ha dagen på alle mulige måter, sa hun.

Alt dette hadde hun tre ganger i løpet av dagene i VM-byen. Aldri har hun reist hjem fra et mesterskap med flere medaljer. Aldri har hun vært mer fornøyd.

Aldri vært i nærheten

Tilbake står alle langrennsinteresserte og lurer på om det er mulig å slå virvelvinden fra øverst i Østerdalen. Alle de som lurte på hva det var hun hadde snakket om da hun hadde vært så beskjeden.

En av dem het Charlotte Kalla. Svenskenes beste langrennsløper gjennom de 10 siste årene. Det var kanskje hennes siste VM.

– Har du noen gang vært i så god form som Johaug er nå? spurte vi.

Hun legger inn en pause før hun svarer:

– Nei, det har jeg nok ikke.

«Den nye Johaug»

Suveren, smilende og smørblid tok 30-åringen fra Dalsbygda runde på runde med intervjuer. Like smørblid var svenske Frida Karlsson. Hun er 19 åringen fra Sollefteå som tok bronsen. Supertalentet som er kalt «den nye Therese Johaug».

– Therese må skjerpe seg i fremtiden, sa svenskenes langrennssjef, Rikard Grip, etter løpet.

Han tror at Sverige har en fremtidig verdensener på langrennsski.

– Det er umulig å si når hun klatrer forbi Johaug. Hun vil bli en fantastisk motivasjon for å få Therese Johaug til å fortsette og gjøre den jobben som kreves. Dette er kanskje noe som trigger henne til å fortsette, sier Grip.

Østbergs femte

Og opp i all hyllest og heder til Therese Johaug skal vi ikke glemme Ingvild Flugstad Østberg. Da hun gikk inn til sølvmedaljen ble hun møtt av en flaggviftende Johaug. Det var Østbergs femte medalje på fem starter i VM.

De to har vært flere døgn på treningssamling sammen enn noen av de andre jentene på laget. De har tviholdt på å kjøre et tradisjonelt høyderegime denne sesongen, og de, sammen med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, var de eneste på det norske langrennslaget som ladet opp til VM i høyden i Seiser Alm.

Terningkast seks

Både Østberg og Johaug lykkes.

– Hvis jeg skal gi terningkast på egen innsats i mesterskapet må det vel bli en sekser. Men hva skal vi da gi til hun som sitter der borte, sa hun og nikket med hodet mot Johaug som ble intervjuet på podiet på den internasjonale pressekonferansen.

At hun ikke tok noe gull var ingen nedtur. Hun har bommet i for mange mesterskap til å deppe for kun sølv og bronse.

– Jeg tok min første mesterskapsmedalje i en individuell øvelse. Det var målet, og jeg nådde det målet.