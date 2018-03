Johaug-kritikken fra Løfshus kan knuse Trondheims VM-drøm

Saken oppdateres.

GRANÅSEN: Påskevær og nesten to tusen barn i aktivitet på langrennsarenaen mens sola skinte. Deretter et flott verdenscuprenn foran et folkehav på ettermiddagen. På den tredje og siste verdenscupdagen i Trondheim lyktes det meste, deriblant de norske hopperne.

Jeg tror alle som var på plass i Granåsen drømmer om et nytt VM. Det begynner å bli lenge siden 1997.

Et mesterskap i 2023 vil sette fart i opprustningen av anlegget, det vil gi organisasjonen ny energi og forhåpentlig vil det gi interessen og rekrutteringen for skisport i Trøndelag ytterligere et løft.

Men der er vi ikke, foreløpig.

Det er ikke tilstrekkelig å levere gode arrangement. Konkurrenten Planica gjør også det.

Veien frem mot et nytt verdensmesterskap går via lobbyisme, forhandlinger og noe så lite håndfast som følelser hos mektige FIS-ledere. Jobben til VM-sjef Guri Hetland, rådmann Morten Wolden og deres medhjelpere handler om å overbevise de 17 medlemmene i FIS Council. Bortsett fra Norges medlem, FIS-visepresident Sverre Seeberg, var det få av dem å se i Granåsen torsdag.

En ulempe for Norge er at sjefen for hele gjengen, den omdiskuterte FIS-presidenten Gian-Franco Kasper, skal være tilhenger av å gi Planica ski-VM i 2023. 74-åringen fra St. Moritz i Sveits er samme mann som ble utsatt for et knallhardt verbalt angrep fra Norges landslagssjef Vidar Løfshus på OLs siste dag. Reaksjonen fra Løfshus skyldtes FIS-beslutningen om å anke Therese Johaugs dopingdom. Løfshus uttalte at det var en skam at FIS utestengte Johaug fra Pyeongchang-OL. Han snakket om mangel på åpenhet i FIS.

I arbeidet for å få mesterskap til Norge var ikke nødvendigvis det så smart.

Det tok ikke lang tid før Norges skipresident Erik Røste gikk ut mot landslagssjefen. Røste gjorde det klart at skiforbundet ikke sto bak synet til Løfshus og at de respekterer dommen mot Johaug.

Så kan vi spørre oss hvorfor Røste var så tydelig og kom så fort på banen. Det ligner et forsøk på brannslukking, der Trondheims VM-prosjekt i 2023 var det som sto i fare for å brenne ned til grunnen.

I FIS Council er det mange som allerede har bestemt seg for enten Trondheim eller Planica, men fortsatt finnes det tvilere. Blant disse er det medlemmer som har lite kjennskap til nordiske grener. Noen av dem vil nok rådføre seg med Kasper.

Da kan hans følelser for Norge bli avgjørende. Forholdet ble ikke styrket av uttalelsen til Løfshus. Faktisk er det slik at det kan bli tungen på vektskålen.

Jeg var kritisk til utspillet Løfshus kom med på tampen av OL. Det skyldtes først og fremst tidspunktet, kort tid etter at Marit Bjørgen vant tremila og ble tidenes vinterolympier. Samtidig har jeg stor respekt for åpenheten og ærligheten til den norske landslagssjefen. Jeg liker godt at han til enhver tid sier det han mener, og står for det. Noen diplomat er han imidlertid ikke, og nettopp det kan altså påvirke Trondheims VM-søknad negativt.

Vi kan mislike både spillet i og rundt FIS Council, samt makten til FIS-presidenten, men per nå er det altså slik systemet er.

VM-kampen avgjøres under FIS-kongressen i Hellas 17. mai. Trondheim nådde ikke opp sist, da VM i 2021 gikk til tyske Oberstdorf. Man må være litt trønderpatriot for å se de opplagte begrunnelsene for å velge Trondheim denne gangen. Planica har søkt flere ganger, de har anlegget fikst ferdig og de har som Trondheim bevist at de evner å lage gode arrangement. Trondheims kanskje beste argument er at tre mellomeuropeiske byer på rad vil arrangere ski-VM (Seefeld i 2019, Oberstdorf og Planica) om slovenerne nå skulle vinne frem.

Vi skal derfor ikke bli veldig skuffet hvis Trondheim taper også denne gang. Hetland & co. må gjøre alt de kan for å nå frem til FIS Council-medlemmene, men samtidig må de ha en plan B hvis det blir tap. Med et nytt nederlag er det en fare for at lufta går ut av ballongen og at entusiasmen faller.

For neste gang blir det på mange måter et være eller ikke være for Trondheim som fremtidig VM-arrangør. Lykkes ikke Granåsen med å få mesterskapet innen 2025, vil diskusjonen blusse opp: Er organisasjonen god nok? Er byen attraktiv nok? Bør en annen norsk søker inn i stedet for Trondheim?

Jeg ser på Trondheim som outsider. Kampen er på ingen måte avgjort, men det må gjøres en oppsiktsvekkende god påvirkningsjobb i ukene fremover om Trondheim skal lykkes med å slå Planica.