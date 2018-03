Johaugs superform kan trigge Bjørgen til å satse mot VM

Trønderske Tora (25) jobber for verdens bygdejenter hos FN i New York

FALUN: Søndag gikk Marit Bjørgen først over mål under mini-touren i Falun i det som kan ha vært hennes aller siste verdenscuprenn. Hun var suveren, men skidronningen vet at konkurransen blir tøffere neste sesong når Therese Johaug er tilbake som landslagsløper etter å ha sonet ferdig dopingdommen.

– Jeg mener Therese har hevet seg siden det siste året hun gikk world cup. Jeg vet at hun kommer til å bli veldig sterk. Vi vil nok se henne mye på toppen av pallen, sier Bjørgen.

Haga måtte le

Det er landslagskollega Ragnhild Haga sikker på også. Hun så Bjørgen og Johaug under ei intervalløkt på ski i Holmenkollen i vinter.

– Jeg måtte jo le litt da jeg så hvor langt foran Therese var på enkelte økter. Jeg tror Marit skjønner at hun må skjerpe seg hvis hun skal holde følge med Therese neste år, sier Haga.

Hun legger til:

– Det var jo i favoritt-terrenget til Therese, men jeg tror hun er i superform. Det blir spennende for oss andre å matche oss mot henne. Jeg gleder meg til det.

Landslagstrener Roar Hjelmeset vet for lite om Johaugs form til å kunne si noe om hvor sterk hun er.

– Vi har ikke hatt mye kontakt med Therese og fulgt henne opp i denne perioden. Men Therese var god da hun forsvant og er sikkert god når hun kommer tilbake. Jeg tror at hun kan få kamp her og der selv om Therese kan bli en hard utfordrer til Tour de Ski og til å vinne verdenscupen sammenlagt, sier han.

– Therese ville vært jevnere

Marit Bjørgen beskriver styrkeforholdet mellom henne og Johaug slik:

– Hadde vi gått i år, ville Therese ha vært jevnere enn meg i vinter. Dette blir jo bare spekulasjoner, men jeg hadde håpet at jeg ville gitt Therese kamp på mitt aller beste.

Bjørgen hevder hardnakket at hun ikke har bestemt seg for om hun tar en sesong til som langrennsløper, men sier at Therese Johaugs landlagsretur kan motivere henne til å gå løs på de 850-900 treningstimene som kreves. At Johaug er i superform, vil virke mer motiverende enn skremmende.

– Hvis jeg skal fortsette, er det heller en motivasjon å vite at jeg å bli bedre. Da vet jeg at jeg må jobbe med ting for å være i toppen. Da er jeg på hugget til å gjøre jobben, sier Bjørgen.

Hun skal bruke de neste ukene på å kjenne om motivasjonen til videre satsing er der. Hun bestemmer seg etter påske - og før landslagsuttakene i april.

– Det er helt åpent. Det er min følelse som blir viktig. Ingen kan overtale meg, smiler Marit Bjørgen.