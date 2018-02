Nedbrutt etter ny norsk nedtur: – OL er ikke for meg

Redde for at utsynspunkter i byen forsvinner

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Jarl Magnus Riiber var den eneste som fikk det til å klaffe sånn noenlunde av de norske kombinert-gutta i tirsdagens storbakkerenn i Pyeongchang.

Med 139 meter ligger Oslo-gutten på 2. plass etter hoppdelen. Han går ut ett sekund bak ledende Akito Watabe fra Japan.

Bortsett fra hoppet til Riiber ble det en solid norsk nedtur.

Ute av konkurransen

– Det er kort og det er for dårlig. Jeg har for lite selvtillit og for få gode hopp til at jeg takler det bra når det blir litt seigt, sier verdenscuptoer Jan Schmid, som landet på 119 meter og starter hele 2.04 bak Watabe på langrennsdelen.

Han ville ikke vil legge skylden på forholdene han hadde underveis i sitt hopp.

– Aktito hopper ned med de samme forholdene som meg, men hvis du skal lykkes, må du ha den selvtilliten, og det har jeg ikke for tiden, sier en nedbrutt Schmid.

– Bare hatt stang ut

Nok en gang må han innse at OL begynner å nærme seg en fiasko.

– Dette var OL nummer fire for meg, og jeg har vel bare hatt stang ut. Det virker ikke som om OL er noe for meg, men vi får prøve igjen en gang til på torsdag, sier Schmid.

Torsdag arrangeres lagkonkurransen i kombinert.

Heller ikke Jørgen Graabak fikk det til å klaffe. OL-vinneren fra normalbakken i Sotsji hoppet altfor kort til å være med i medaljekampen. Han starter 1.52 minutter bak Watabe.

– Det er skuffende, dessverre. Jeg gjør noen småfeil og blir knallhardt straffet for det, og det er kjedelig, sier Graabak.

Fra startnummer 43 mislyktes også Espen Andersen. Han landet på 121 meter og må konstatere at han starter 2.13 minutter bak Watabe på langrennsdelen.

Tysk trio starter tidlig

Det betyr at Riiber er eneste nordmann som har noe som helst mulighet til å hevde seg i medaljekampen.

De største favorittene etter hoppdelen er imidlertid den tyske troen Eric Frenzel, Johannes Rydzek og Fabian Riessle. De tre går ut som henholdsvis nummer fire, fem og seks.

Langrennsdelen starter klokken 13:45.