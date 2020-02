Kilde kjørte inn til imponerende pallplass. I målområdet ristet han oppgitt på hodet.

Politiet har gransket 750 dommer for å finne ut om noen er feilaktig dømt - slik gikk det

Ski-NM direkte: Mye på spill for flere landslagsløpere

Saken oppdateres.

Garmisch-Partenkirchen er kjent for det årlige nyttårshopprennet, men også det stupbratte og isete utforrennet i Kandahar-løypen.

Den fikk både Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde bryne seg på lørdag ettermiddag.

Sistnevnte leverte et strålende renn, noe som holdt til en annenplass. For Jansrud ble det en nedtur. Han tapte mye tid etter en feil, og ble til slutt nummer åtte.

Thomas Dreßen vant rennet, mens franske Johan Clarey tok tredjeplassen.

Kilde med sterk avslutning

Det så ut til å bli en skuffende dag for Kilde da første halvdelen av løpet var unnagjort for nordmannen. 27-åringen kom skjevt ut fra start, men svarte med en mesterlig avslutning.

I mål var Kilde kun 16 hundredeler bak lederen Dreßen. Det holdt til en annenplass, slik han også endte i super-G-rennet i Kitzbühel forrige helg.

– For en jobb Kilde gjør i den siste delen av traseen, utbrøt NRKs kommentator, Thomas Lerdahl.

Både Lerdahl og Lars Elton Myhre i kommentatorbua virket overrasket over at Kilde klarte, til tross for den svake åpningen, en pallplass.

I målområdet ristet Kilde på hodet og var tydelig oppgitt over den tapte tiden i starten av rennet, men strakk likevel armene i været og så fornøyd ut med plasseringen. Nordmannen vant samme renn i 2016.

Før løpet var Kilde nummer tre i sammenlagt i verdenscupen. Dermed tok nordmannen verdifulle poeng i kampen om den gjeve «kula», som gis til sesongens beste alpinist.

Tabbe ødela for Jansrud

Jansrud åpnet, i motsetning til Kilde, sterkt. Rett før den tredje mellomtiden, gjorde derimot Vinstra-mannen en stor feil. Han fikk en for stor rotasjon før en sving, noe som bremset farten.

Nordmannen klarte å ta innpå før neste passering, men i mål var han 49 hundredeler bak Dreßen.

Jansrud ble nummer to i samme løype i 2017, men klarte dermed ikke å gjenta den gode prestasjonen.

Han fikk en opptur forrige helg etter en varierende sesongstart. Da vant Janrud super-G-rennet i legendariske Kitzbühel. Foreløpig må han vente på sesongens andre seier.