Klæbo ble nummer 10 i OL-debuten: - Jeg er ikke bedre

Saken oppdateres.

Klæbo har vært suveren i sprint i verdenscupen denne sesongen, og han er storfavoritt til tirsdagens andre øvelse for langrennsfolket.

På søndagens skiathlon ble det for tøft å henge med kapasitetsløperne Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund som sikret helnorsk pall.

Klæbo tror imidlertid kraftanstrengelsen vil slå positivt ut på sprinten.

– For min del tror jeg det kan være positivt. Nå har jeg fått en god gjennomkjøring og en god hardøkt. Nå er vi i gang. Det er greit å kunne senke skuldrene litt og bare gå ut der og gjøre jobben. Så får vi satse på at vi kan ha en god dag på tirsdag også, sa Klæbo.

– Ikke sterk nok

Tiendeplass ble fasiten i OL-debuten.

– Det ble gått fryktelig hardt fra starten. Niskanen (Iivo) satte fart i klassisk, og da var det bare å bite seg fast. Og så ble det gått jevnt hardt på skøytingen, og da ble det for tøft, forklarte unggutten.

– Jeg kjente vel på sisterunden da de kjørte at det ikke gikk. Da var det bare å pakke sammen sakene og komme seg til mål og tenke på tirsdagen. Jeg føler at vi er i gang. Jeg har fått debutert, og jeg prøvde så langt det gikk. Så var jeg ikke sterk nok, rett og slett. Jeg har ikke noe å være skuffet over. Jeg er ikke bedre, fortsatte han.

Sprint

Trønderen var full av lovord om lagkameratene etter maktdemonstrasjonen.

– Det nordmennene gjør i dag gjør at vi ikke kan klage på noen verdens ting. Det at de tapetserer pallen i dag viser hvor sterkt det laget her er, sa Klæbo.

– Det blir min jobb som sprinter å gjøre noe annet på tirsdag, la han til.

