Klæbo er enig med Skiforbundet om ny avtale

Tegnell erkjenner at Sverige burde valgt annerledes i kampen mot viruset

Boligmarkedet i mai: - Jeg har kun solgt én bolig under prisantydningen

Glem regnet, straks kommer sommervarmen tilbake for fullt

Før jul ville Hareide gi seg som trener. Nå vurderer han et comeback

Far på sykehjem ber om besøk - pårørende fortviler

– Jeg måtte dra med meg kona på scenen for endelig å nå opp

Tre unge nykommere på årets hopplandslag: – Har vært et mål lenge

– Jeg måtte dra med meg kona på scenen for endelig å nå opp

Saken oppdateres.

Det får Adresseavisen bekreftet av manager Haakon Klæbo onsdag formiddag.

Ifølge skistjernenes manager er partene enig om ny avtale, men kun formaliteter gjenstår før den er signert.

– Jeg kan bekrefte at vi ble enige med Espen Bjervig og NSF om landslagsavtalen sent i går kveld, sier Haakon Klæbo til Adresseavisen.

Også VG omtaler avtalen.

I SMS til Adresseavisen skriver langrennssjef Espen Bjervig at:

«Vi er enige om avtalen og den signeres etter treningsøkta i dag».

Gir skiforbundet ros

I fjor forhandlet Johannes Høsflot Klæbo med Skiforbundet på overtid, men kom til slutt til enighet. I fjor gikk Klæbo for Eirik Myhr Nossums allroundlag, denne sesongen er han tilbake på sprintlaget til Arild Monsen.

Johannes Høsflot Klæbo trener i Trondheim denne uka på ei samling som er ledet av Arild Monsen. Onsdag trente han ei intervalløkt i Granåsen.

Tirsdag presenterte Klæbo sin nye samarbeidsavtale med Uno-X.

– Jeg har lyst til å gi Espen og NSF ros for at de har vært offensive og bidratt aktivt for å få på plass avtalen mellom Uno-X og Johannes, sier Haakon Klæbo.