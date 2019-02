Klæbo kan vrake seg selv fra VM-distanse

Nå er Iversen klar for folkeavstemning: Hvem er kongen av Meråker?

Saken oppdateres.

MERÅKER: NM-helga i Meråker ble øvelsene der Byåsen IL kom i fokus for to stavbrekk.

Lørdag slo Didrik Tønseth til en konkurrent med staven i feltet og ble disket fra 30 km skiathlon der en plass på VM-laget lå i potten.

Søndag klønet Johannes Høsflot Klæbo det til for seg selv da han skulle rykke fra Martin Johnsrud Sundby og Røa i kampen om andreplassen bak Simen Hegstad Krüger og Lyn.

– Det så ikke helt bra ut. Det er mest flaut. Det hadde vært artig for klubben å få en medalje, oppsummerte Johannes Høsflot Klæbo etter at han gikk Byåsen inn til en fjerdeplass.

Ingen god VM-søknad

Fallet til tross, mamma Elisabeth mener likevel etappen han gikk var et skritt framover sammenlignet med tremila dagen før.

– Han gikk et kjempeløp. Da han passerte meg, tenkte jeg at dette gikk veien. Det er surt at medaljen ryker, men vi må se framover, sier hun.

Med 20.-plassen lørdag, innrømmer Klæbo at han ikke la inn en god søknad til å få gå tremila i Seefeld.

Men han har en forklaring på hvorfor kroppen ikke fungerte.

– Jeg har trent bra, og forventet at det kunne gå begge veier. Dessverre gikk det ikke lørdag, men stafetten gikk bra. Det snur fort, og det er typisk i en treningsperiode. Jeg må ha hardøktene framover, sier han.

– Hvilke distanser vil du gå i VM?

– Jeg har sett for meg de tre første øvelsene, sier Klæbo.

Må ha medaljemulighet

Med det mener han sprint, 30 km og teamsprint. Sprint fristil er VMs første distanse 21. februar.

– Og, legger han til:

– 15 km kan passe bra, men kommer man ikke i form, er det ingen vits. Jeg går der jeg tror jeg er kapabel til å kjempe om medalje.

– Betyr det at du kan si fra deg en VM-plass?

– Det mener jeg skal være policyen. Hvis du ikke mener at du er i slag til å være med å kjempe om en pallplass, har du ingenting på start å gjøre. Det handler om å være rettferdig overfor de andre som også trener hardt, sier 22-åringen.

Han ser ikke det som noe problem at teamsprinten går dagen etter tremila.

– Er man i form, er det ikke noe problem å gå begge deler, sier Høsflot Klæbo.

Generalprøve på teamsprint

På teamsprinten vurderer han det som svært sannsynlig at han og Emil Iversen utgjør Norges lag.

– Det er trenerne som tar ut laget, men det ligger litt an til det. Vi har begge lyst til å gå der. Holder vi oss friske, blir det laget i Lahti, sier han om verdensupen som venter i Finland i helga.

Der blir teamsprinten en generalprøve på det som skal skje i VM, og Emil Iversen håper all uflaks med stavbrekk er brukt opp.

– Det rykket må han ikke ta i VM, sier Iversen om Klæbos fall på NM-stafetten.

Han vet så alt for godt hvor innmari kjipt det er å falle på den måten. Selv falt han fra gullet på temasprinten med Klæbo som lagkamerat i Lahti-VM i 2017. Da gikk alt i svart.

– Da raste alt. Vi får håpe uflaksen er brukt opp. Han må bare glemme det som skjedde her. Han gikk et bra skirenn og må være fornøyd med det, sier Emil Iversen som ble NM-kongen på hjemmebane med gull på 15 km og 30 km.

På stafetten gikk han IL Varden Meråker inn til en femteplass og var godt fornøyd med det. Lyn vant foran Røa og Asker.