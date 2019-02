Klæbo med superski. Kontrollerte inn til norsk finaleplass i lagsprint

Norge klare for finale i lagsprint både på kvinne- og herresiden.

Saken oppdateres.

Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo ledet fra start til mål og gikk greit til finale på herrenes lagsprint søndag formiddag.

Norge så ut til å ha svært gode ski, og de to trønderne gled hele tiden inn lag som forsøkte å stikke fra.

Iversen og Klæbo vekslet først på alle sine etapper og holdt lag som Sverige og Russland bak seg. Calle Halfvarsson rotet det til for Sverige på den siste etappen, og vårt naboland klarte ikke å være med i kampen om spurtseier.

Klæbo og Russlands Aleksandr Bolsjunov kunne rykke fra, og Norge gikk inn til en grei seier foran Russland, som også stiller med Gleb Retivykh på laget.

De to beste lagene i hver semifinale, pluss de seks beste tidene, går til finale. Det ble ikke gått spesielt fort i Norges semifinale, slik at Sverige må vente på resultatene fra den andre semifinalen før man vet om det blir finale.

Spurtslått av Sverige

Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla hadde få problemer i sin semifinale.

De to norske jentene gikk jevnt, og var hele tiden blant de fire lagene som lå i tet.

Tyskland, Finland, Sverige og Norge kjempet om topplasseringene, og ut på siste etappe, ledet Maja Dahlqvist an for Sveriges lag, som også består av Stina Nilsson.

Dahlqvist overbeviste og spurtet inn til semifinaleseier, mens Falla holdt Finland og Tyskland bak seg. Sverige og Norge er dermed direktekvalifisert til finalen.

– Det var veldig greit. Jeg prøvde å få det så billig som mulig i kvalifiseringen, og følte at jeg mestret det. Så får vi håpe vi har enda mer å trykke på med i finalen, sa Ingvild Flugstad Østberg til NRK.

NRK opplyste etter Norges semifinale at Maiken Caspersen Falla hadde fått en muntlig advarsel for et teknisk overtramp i sitt heat.

Russland vant den andre semifinalen, foran Sveits. Som i herreklassen, var tidene i den andre semifinalen bedre enn i den første, slik at også Slovenia, USA, Polen og Hviterussland er finaleklare som såkalte lucky losers fra andre semifinale.

Tyskland og Finland fra den første semifinalen går videre som lucky losers.

Disse ti lagene går finalen for kvinner:

Sverige, Norge, Russland, Sveits, Tyskland, Finland, Slovenia, USA, Polen, Hviterussland.