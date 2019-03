Klæbo hylles for frekk gullmanøver: – Jeg tenkte «nå skal jeg kødde litt med ham»

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Først i OL, nå i VM. Johannes Høsflot Klæbo (22) avgjorde fredag sin andre mesterskapsstafett for Norge.

Denne gangen sikret Klæbo seieren med en frekk manøver. Han rundlurte Ustjugov etter en utforkjøring og fikk en liten luke. Deretter så han seg aldri tilbake.

«Han leker med Ustjugov!», sa NRK-ekspert Fredrik Aukland. Selv forklarer Klæbo at rykket ikke var planlagt – snarere tvert imot.

– Jeg fikk noen billige meter på annenrunden. I hodet mitt tenkte jeg bare «nå skal jeg kødde litt med ham» og plutselig var det nesten ti sekunder. Da skjønte jeg at jeg bare måtte gå helt inn til mål, sier Klæbo til NRK.

– Jeg hadde ikke sett for meg dette. Jeg hadde sett for meg at det ble en spurt, legger han til.

– Sundby fortalte at du ikke har sovet de siste tre dagene. Hvordan har du egentlig hatt det?

– Jeg har ikke hatt det noe bra, for å være helt ærlig. I morges skalv hendene mine. Jeg var iskald.

Til slutt vant Norge med 38,8 sekunder ned til Russland – den tiende strake norske stafettseieren i VM på herresiden. Frankrike tok bronsen.

Langrennssportens superduell

Stafetten gikk tidvis rolig for seg. Eller i et «lusetempo», som NRK-ekspert Torgeir Bjørn kalte det.

Ut på siste etappen gikk likevel Klæbo og Ustjugov alene sammen – langrennssportens superduell. Det ble en taktisk tvekamp fra første stavtak.

Det var ventet at Ustjugov skulle gå «all inn» på sisterunden. Men så skjedde noe uventet. Med drøyt tre kilometer igjen fikk Klæbo noen få meter i en utforkjøring. Plutselig valgte nordmannen å opprettholde trykket på flaten – og Ustjugov viste svakhetstegn.

På få kilometer ble det en luke på 20 sekunder. Stafetten hadde blitt avgjort – på et forbausende tidspunkt. Ustjugov var helt utslitt og måtte konsentrere seg om å sikre sølvet.

– For å være helt ærlig hadde jeg tidlig lyst til å melde på radioen at jeg syntes han (Ustjugov, jou.anm.) så sliten ut, men jeg turte ikke å si det høyt, sa Norges trener Eirik Myhr Nossum etter triumfen.

Etter rennet fortalte Russlands trener Markus Cramer at Ustjugov har hatt mageproblemer de siste dagene. Men Ustjugov hadde en annen versjon.

– Jeg hadde ikke problemer med magen, jeg var bare sliten på slutten, sier Ustjugov gjennom en tolk i pressesonen etter rennet.

– Men treneren din sa du var syk?

– Neste spørsmål.

Nossum hadde stor forståelse for Ustjugovs problemer, dersom han slet med magen.

– På dette nivået er guttene så jevngode at noen prosenter hit og dit gjør at du ikke har noen sjanse. Har du hatt mageproblemer, er du satt tilbake. Det så vi jo greit, sa Nossum.

Uventet utvikling

I NRKs direktesending var Martin Johnsrud Sundby overrasket da han innså Klæbos bragd.

– Vi har sett for oss mange scenarioer, men dette hadde vi ikke sett for oss, sa Sundby, som var full av lovord om Klæbo.

– Vi har en sinnssykt voksen 22-åring som går siste etappe. Det er helt utrolig. Jeg er stum av beundring. Han har ikke sovet på tre dager, tror jeg, og så gjør han det her, fortsatte Sundby.

Sundby skal – i motsetning til Klæbo – gå femmila på søndag, i det som blir VM-avslutningen. Vinner Norge den øvelsen, gjør de rent bord på herresiden i VM. Fasit er nemlig fem gull av fem mulige så langt.

– Det er fantastisk å ha tatt fem av fem til nå. Det er ganske enormt.