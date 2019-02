Klæbo tok VM-gull etter ellevilt spurtoppgjør

Saken oppdateres.

Johannes Høsflot Klæbo fikk en svært dramatisk vei mot sprintfinalen i Seefeld-VM, men det ble VM-gull for trønderen.

Emil Iversen gikk for sin første individuelle mesterskapsmedalje og ble nummer fem.

Etter løpet var den smørblid Johannes Høsflot Klæbo som møtte NRK.

– Prologen var ikke spesielt god, men så kom det seg utover i løpet. Planen var å komme som nummer to på oppløpet, og det fungerte, sier Klæbo til NRK, som spurtslo Pellegrino.

Lureløp

Finalen åpnet i et svært rolig tempo. Ingen ville dra.

– En meget taktisk VM-finale så langt, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Full trafikkork, la han til.

Det skulle selvfølgelig ta seg opp etter hvert.

Italienske Federico Pellegrino var råsterk opp siste bakken, men Klæbo fikk kontakt ned fra toppen igjen.

Dermed ble det skikkelig spurtoppgjør.

Da bestemte Klæbo seg for å hente frem hestekreftene. 22-åringens sluttspurt var god nok til å holde hans italienske konkurrent bak.

– Det er en spesiell løype det her, og ingen vil være første mann ned bakken. Jeg hadde blitt stående på toppen enda, hvis jeg måtte det, ler Klæbo når han forklarer det taktiske lureløpet.

– Får betalt for forberedelsene

Etter løpet var det en fornøyd sprintsjef vi snakket med.

– Vi får betalt for det vi har forberedt oss på. Jeg var bare glad for at Pellegrino var så hissig på grøten. Det ga Johannes akkurat det pusterommet han ville ha, sier Arild Monsen.

Han tror finalen var bra underholdning for de hjemme.

– Men personlig skulle jeg hatt litt mer fart, sier Monsen humoristisk, før han trekker frem at Krogh kunne levert i en finale.

– Totalt for Finn Hågen blir det litt for dårlig i dag. Han ryker med ett hundredel, og klagde litt på skia sine, men litt for dårlig, sier Monsen før han summerer opp dagen.

Han oppsummerer dagen slik:

– Jeg er imponert over to ting. Gullet til Johannes - og måten han ikke falt ut av bobla si etter situasjonen med Ustyugov, sier sprintsjefen.

Maiken Caspersen Falla vant kvinnenes finale, mens Mari Eide tok bronse. Dermed ble det hele tre medaljer for Norge på VMs første dag.

Dramatisk semifinale

Semifinalen ble svært dramatisk. I en av de siste svingene før oppløpet hadde Klæbo andreposisjon foran Sergej Ustjugov, som kom i full fart bak. Russeren så ut til å kjøre opp på Klæbos ski.

Rivalene gikk nesten i bakken.

Klæbo kom i mål som nummer to – og klarte finaleplassen, men Ustjugov ble nummer fem og var dermed utslått. Den russiske utøveren virket svært forbannet.

Da han krysset mållinjen, konfronterte han Klæbo. TV-bildene viste tydelig hvordan han knuffet til Klæbo i målområdet. Tonen dem imellom var alt annet enn god.

Klæbo trakk seg etter hvert vekk, men det var tydelig stemningen mellom han og Ustjugov var alt annet enn god.