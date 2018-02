Klarte så vidt å samle nok spillere til prestisjetung turnering: Vant sensasjonell sølvmedalje

Løfshus om FIS-kritikken: – Jeg står for det som er sagt

Saken oppdateres.

I helga endte Sør-Trøndelag Ishockeykrets (STIHK) på andreplass i prestisjetung kretslagsturnering i Leangenhallen, der landets beste ishockey-spillere i alderen 15 år og yngre var samlet.

Med seiere mot Rogaland/Hordaland og Hedmark/Oppland sine kretslag tok de trønderske ungguttene seg til finalen og vant til slutt sølv.

– Det var utrolig stort. Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte det, smiler Kenneth Madsø, trener for dette U15-laget.

– For dårlig hallkapasitet

Det at Sør-Trøndelags kretslag klarte den prestasjonen, bestående av spillere utelukkende fra Astor og Leangen Ishockeyklubb, var en sensasjon.

– Vi tok med oss nesten alt som kunne krype og gå av spillere. At vi kom til finalen er helt utrolig, sier trener Kenneth Madsø etter den trønderske ishockeybragden i helgen.

I finalen tapte trønderne 1–11 mot Norges største kretslag, Oslo Ishockeykrets.

– De har en mye større satsing på kretslagene og har satset knallhardt siden sommeren 2016. Vi startet planlegging av dette i oktober, sier treneren.

STIHK har heller ikke flust av treningsmuligheter på grunn av hallkapasiteten i Trondheim, der Leangenhallen og Dalsgård Ishall er de eneste mulighetene for treningstid.

– Det er mye bra spillere i fylket, men det er for dårlig med hallkapasiteten. Jeg er overbevist om at to nye haller kunne vært satt opp og blitt fylt med engang, sier Madsø.

Fikk spiller med på drømmelag

En av spillerne som imponerte aller mest, var stortalentet Sander Vedul-Kjelsås (15). Han ble satt opp på «Allstar-laget» etter turneringen, et lag bestående av turneringens beste spillere.

– Sander spiller aldri en dårlig kamp og var stabilt god gjennom hele turneringen. En skøytesterk back og veldig talentfull spiller, skryter Madsø.

Norges Ishockeyforbundet var til stede på turneringen. De kartlegger spillere som kan være med på «Isbjørnprosjektet», en landslagssamling for de beste spillerne i alderen 16–18 år.

– Han blir helt sikkert tatt ut på den samlingen, sier Madsø.