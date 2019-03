Kombinertgjengen inngikk en helt spesiell avtale: – Betyr mye for lagånden

Er det sant at ingen gidder å se på kvinnefotball? Her settes det en oppsiktsvekkende rekord i helgen

Saken oppdateres.

Riiber, som tok to VM-gull og ett sølv i Seefeld, har før helgens finale i tyske Schonach vunnet 11 verdenscuprenn denne sesongen. Det er stor spenning knyttet til om 21-åringen kan tangere og eventuelt sette ny rekord.

Han jakter på Hannu Manninens rekord på 12 verdenscupseire i løpet av én sesong.

Finnen ble en legende innenfor denne idretten. Riiber fra Heming/Kollenhopp og landslaget har tatt seg frem til den ypperste scenen denne sesongen. Han hadde allerede avgjort verdenscupen før han dro til ski-VM i Østerrike.

Forrige gang en nordmann vant verdenscupen sammenlagt, var i 1999. Da sto Bjarte Engen Vik for den bragden.

Ble en tung og lang vinter

Samtidig har elitelagets Espen Andersen slitt. 24-åringen, som også skal være med på rennene lørdag og søndag, har ikke fått det til. Han har 6.-plass som best denne vinteren, men har stort sett kommet i mål på en plass mellom 10 og 20.

Takket være at de fem på landslaget har en helt spesiell avtale, får alle i elitegjengen like mye bonus fra sponsorene. Det betyr at Riiber, Andersen, Magnus Krog, Jørgen Graabak og Jan Schmid deler broderlig.

– I mai i fjor gjorde vi en avtale om en solidarisk bonusavtale med løperne på elitelaget.

Det betyr at bonusen som hentes inn for gode prestasjoner i VM og verdenscupen, fordeles likt uansett hvem som drar inn mest, opplyser sportssjef Ivar Stuan.

Denne potten vil bli på omtrent én million kroner. Fordelt på fem, blir det en god slump på hver.

Utøvernes inntekter Stipendier A eller B fra Olympiatoppen

Premiepenger fra FIS

Sponsorenes bonusavtaler

Bonus fra utstyrsleverandører

Personlige sponsorer

Betyr mye for broderskapet

– Det er ikke størrelsen på summen som er viktig. Jeg tror denne avtalen betyr mye for lagånden, sier Espen Andersen.

Han dro med seg to verdenscupseire forrige vinter, men har ikke vært i nærheten i VM-sesongen. Han ble da heller ikke tatt ut i den troppen, men har trent på hjemmebane for å finne ut av ting.

Nå er han klar for vinterens siste sprell på dette nivået, og han tar en ny sesong.

Sportssjefen forklarer at årsaken til at kombinert fikk i stand en slik nyvinning av en avtale, var å styrke den daglige økonomiske hverdagen for utøverne.

– Vi tror det er viktig å dele, for alle er avhengig av laget. Det betyr så mye å ha en sterk lagånd.

Stuan kjenner ikke til andre lag som har lignende avtaler, men vet at i sykling deler kapteinen og hjelperytterne på de pengene som kommer inn. Samtidig er det litt annerledes der, fordi det som regel mer tydelig kjøres for én som er pekt ut som den beste.

Mer å hente i finalen

Slik sportssjefen ser det, og løperne hadde ingen motforestillinger, vil en solidarisk avtale stimulere og motivere til å være med og bygge opp om laget.

Dette til tross for at suverene Riiber har stått for to tredjedeler av denne inntekten.

I Schonach ligger det bonuser for å vinne verdenscupen sammenlagt individuelt og for lag. Sponsorene i kombinert er de som betaler.

Utøverne får beholde premiepengene fra Det internasjonale skiforbundet (FIS), som de selv drar inn. For eneren Jarl Riiber vil det alene bety omtrent én million kroner.