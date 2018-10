Kombinertlandslaget satt fast i to timer i stolheis i kulde og sterk vind: – Det ble veldig utrivelig stemning

Arkeologer har funnet spor av et vikingskip i Halden

De norske kombinertløperne er på plass i italienske Val Senales, der de skal gjennomføre et høydeopphold.

Men begynnelsen på samlingen ble alt annet enn en suksess.

På Twitter kunne nemlig landslagsløper Jørgen Graabak fortelle at halve laget satt fast i en stolheis. Det gjorde de i ca to timer.

«Halve laget sitter fast på andre timen i stolheisen på 3200 m.o.h. i Val Senales. Tåke, tidvis sterk vind og kjaldt. Skal ikke drøye mye lenger før dette rett og slett begynner å bli farlig. Ingen god start på høydeoppholdet. Hjelp er heldigvis på vei,» skrev Byåsen-løperen.

Halve laget sitter fast på andre timen i stolheisen på 3200 moh i Val Senales. Tåke, tidvis sterk vind og kaldt. Skal ikke drøye mye lenger før dette rett og slett begynner å bli farlig. Ingen god start på høydeoppholdet. Hjelp er heldigvis på vei. #krysserfingrene #hypotermi — Jørgen Graabak (@JrgenGraabak) October 15, 2018

– Ropte høylytt

Det var Jan Schmid, Espen Andersen og Jens Oftebro som satt fast i heisen. Jørgen Graabak var på vei inn i heisen da den stoppet. På telefon fra Italia forteller han at det er vanlig prosedyre å ta stolheis frem og tilbake etter å ha trent på isbreen i Val Senales. Han beskriver mandagens værforhold som «røffe»: det var kaldt, tåkete og det blåste til tider kraftig.

– Heisturen er dermed kald nok selv om alt fungerer som det skal, forteller Graabak.

Mandag opplevde kombinertløperne et strømbrudd, som førte til at heisen stoppet i ca to timer.

– I slik høyde, og under slikværforhold, er ikke det bra. Det kan bli skummelt med tanke på nedkjøling, sier Graabak og legger til:

– Det ble etter hvert veldig utrivelig stemning. En del begynte å rope høylytt, tilsynelatende i desperasjon, forteller 27-åringen.

God behold

Han opplyser at heisen startet igjen etter rundt to timer. Alle nordmennene er nå nede igjen og i god behold.

– Det går fint nå med de tre som satt fast. Det er frustrerende når utøvere sitter iskalde i heisen og ikke får gjort noe, men man kan jo være glad når det går bra til slutt, forteller landslagstrener Peder Sandell.

Kombinertlandslaget reiser hjem igjen som planlagt mandag 22. oktober.

– Det kommer jo an på om man får en reaksjon i ettertid, men det er ingen endringer på opplegget etter dette i utgangspunktet. Vi skal opp på breen igjen i morgen, sier Sandell.

Vi har vært i kontakt med skisenteret i Italia. De forteller at heisproblemene skyldtes et teknisk problem.