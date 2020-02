Kombinertsjefen fortviler etter stjernens rekordseier: – Er det noen vits at vi holder på med dette?

Kristian dro til Kenya for å løpe med de beste. Disse fem tingene kan mosjonistene lære

Saken oppdateres.

– Er det noen vits at vi holder på med dette?

Stuan spør. Han viser til at Norge aldri har hatt et sterkere lag. Jarl Riiber er verdensener som har vunnet 13 renn i verdenscupen hittil i sesongen. Ingen har vært i nærheten av det antall seire i løpet av én sesong. Og fortsatt gjenstår flere renn. 22-åringen har allerede sikret seg sammenlagttittelen.

Det er bare ett problem: Publikum bryr seg ikke.

Da Riiber skulle starte i Granåsen sist søndag, etter at langrenn var over, gikk hovedtyngden av tilskuerne hjem. Norske kombinertløpere tapetserte pallen og resultatlisten. For nesten tomme tribuner.

– Tyskerne forstår ikke at Riber er større hos dem enn i Norge, kommenterer Stuan.

Tysk TV viste alt live og hadde fire millioner TV-seere både lørdag og søndag.

Forklaringene er mange

Hva er så årsaken til at kombinert ikke klarer å få det samme grepet om medier og publikum som mange av de andre vinteridrettene har?

Lasse Gimnes (54), som har jobbet med medier og kommunikasjon både i presse og TV-selskap, skiller mellom profil og prestasjon. Han mener det er mange norske idrettsutøvere som har fantastiske resultater. Riiber er én av dem.

– Skal du bli en profil i mediene, som er helt nødvendig for å skape interesse, holder det ikke bare å prestere. Du må også være tydelig og med på å sette dagsorden.

Gimnes legger til at det ikke er noe fasitsvar her, for det finnes mange ulike profiler i forskjellige kanaler. Petter Northug gjorde det på sin måte, Johannes Høsflot Klæbo på en annen.

– Men utøveren må eksponere noen verdier, noe han eller hun står for.

Kombinerts prestasjoner Jarl Riiber har satt rekord med 13. verdenscupseire i løpet av én sesong. Den tidligere rekorden hadde finske Hannu Manninen med 12. Riiber har allerede avgjort verdenscupen før de fem siste rennene. Ved siden av 13 førsteplasser, har han to 2.-plasser på 15 renn. Norge tok de fire første plassene i Granåsen søndag. Etter rennet sa treer Espen Bjørnstad at han syntes det var flaut at interessen var så dårlig.

Sommeridrett hele året

Han har sett et nytt bilde tegne seg de siste årene, som ikke var der tidligere. En populær sport som langrenn er blitt helårsidrett, som også leverer på sommerføre og dermed bygger interesse.

Det samme skjer motsatt, med idretter vi regnet som tradisjonelle sommeridretter, som er like aktuelle på denne tiden av året.

– Konkurransen har hardnet til fordi Norge hevder seg så godt i idretter som tar mye plass på vinteren, sier Gimnes.

Han nevner fotballspillerne Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, golfspilleren Viktor Hovland, tennisspilleren Casper Ruud og sjakkesset Magnus Carlsen.

– Derfor er det mange norske idrettsutøvere med særdeles gode prestasjoner som går under radaren.

Færre folk og plass

For å tegne hele bildet, synes Gimnes det er viktig å vite at mediene har langt færre journalister enn tidligere, og det i et landskap der det aldri før har vært så mange konkurranser, mesterskap og eventer.

– TV-rettighetene forandrer seg også. Er da det bare mørkt for de litt mindre idrettene som ikke når opp?

– Nei. Landskapet er i endring, men det gir også muligheter. Kanaler som NRK og TV 2, som har mistet mange rettigheter, må tenke annerledes. De må bygge opp med nye idretter og arrangementer. Derfor tror jeg på nye muligheter for dem som i dag ligger i skyggenes dal.

Tysk TV bestemmer mye

Lasse Ottesen, kombinertsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sier tyskerne lurer på hvorfor nordmenn ikke liker Riiber.

– Vi grubler litt vi også over den manglende interessen i Norge i en idrett som er blant de store i Mellom-Europa.

– Men hvorfor startet kombinert 1,5 timer etter at Ski Tour i langrenn var ferdig i Granåsen?

– Tysk TV er en betydelig aktør, og vi må dessverre føye oss etter dem. Derfor ble programmet langt i Trondheim. Jeg skylder ikke på noen og vil ikke sutre. Det jeg kan si, er at vi jobber kontinuerlig. Hovedfokus er å stabilisere disiplinen, slik at alle forstår hva utøverne i kombinert holder på med.