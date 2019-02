Komikeren mistet kjæresten: – Jeg måtte ta tak i det som betyr mye for meg, ski og humor.

Saken oppdateres.

SEEFELD: Da hennes søster Mari gikk inn til en overraskende bronse på sprinten, sto Nilsi sammen med Anders Gløersen og hennes foreldre. Det var én som manglet.

Ida Eide fikk aldri oppleve at den mellomste søsteren tok medalje i sitt aller første VM, i en alder av 29 år. Ida Eide (30) døde første helgen i september, etter å ha fått hjertestans i et mosjonsløp.

– Hun ville vært utrolig stolt. Jeg vet hva hun ville sagt, sier Aadne.

Vi møter ham på hotell Central i Seefeld. Der har han og Gløersen funnet et rolig bord sammen med søstrenes foreldre Ellen Hæhre og Bjørn Eide. De må fordøye det som har skjedd. Det er nesten umulig å forstå at sprinteren Mari Eide skulle komme på pallen etter alt som skjedde i høst.

Samboeren ville dra til VM

For Aadne har de siste månedene vært vanskelige, men han er glad for at han til daglig bor sammen med Mari og hennes samboer. Like før jul flyttet trioen inn i det huset som han og Ida Eide hadde kjøpt sammen, mindre enn et år etter at de møtte hverandre.

Selv om Mari Eide siste sommer ikke hadde noen garanti for VM-plass, var søsteren innstilt på at hun ville dra til VM.

Denne kvelden i Seefeld er Nils-Ingar Aadne svært fornøyd med at han aldri tenkte på å droppe turen, at det ville bli for sårt å dra når Ida ikke lenger var til.

– Jeg holdt på det, og er sjeleglad for at jeg fikk oppleve denne dagen. Det kommer noen tanker om at Ida skulle vært her. Hun var veldig stolt av hva Mari hadde fått til og ville vært så utrolig stolt nå.

Utenfor hotellet som ligger i en sidegate, høres støy fra VM-turistene. Noen har tatt litt for mye å drikke også. VM-byen syder.

Trodde ikke det han så

Aadne og de andre snakker om opplevelsen, om løperen som bare ble nummer 25 i prologen.

– Jeg og Anders syntes ikke det var det beste signalet, ler komikeren.

De måtte spørre hverandre der i folkehavet på tribunen – skulle hun ryke, liksom?

Det skulle hun ikke. Utøveren fra klubben Øystre Slidre gikk skikkelig bra i kvartfinalen. I semifinalen hadde hun stang inn, som Nilsi velger å kalle det. I finalen ga hun ikke opp.

– Hun er god i friskøyting i høy fart. Det hun leverte var helt rått. Jeg trodde ikke det jeg så, forklarer «svogeren».

Han kjente det i kroppen, adrenalinet som bruste, pulsen som ble høy. Han var giret. Som om det var han som hadde gått over mål, for Aadne er jo selv langrennsløper i profflaget BN Bank. Der er Øystein Pettersen ikke bare kaptein, men også god venn.

Men nå ble Aadne og Gløersen utålmodige. De måtte bort for å prøve å komme nærmere henne. Først da Mari Eide ble kjørt i en bil til pressekonferansen, der de to ventet utenfor, ble det omfavnelser og varme klemmer.

Skal fortsette egen karriere

Mens Anders Gløersen er blitt student på heltid, men også deltager i langløp, skal Nils-Ingar Aadne gå Vasaloppet søndag 3. mars. Det er samme dag som VM slutter.

– Karrieren min er still going. Det er vanskelig å gi seg med ski. Jeg er bitt av basillen.

Dagen før hadde han staket 70 km. Langrenn gir så mye tilbake, også det å få luftet hodet.

Men da han var med i Marcialonga i vinter, for laget BN Bank der Øystein Pettersen er kaptein og god venn, kom ikke de resultatene han hadde håpet på.

Aadne, som mistet sin kjære, har på et vis klart å mestre livet videre.

– For meg har det vært viktig å ta tak i det som betyr mye for meg, ski og humor. Jeg har holdt fast ved det.

Han har trent mye mot renn og funnet mye glede i det. Den samme gleden har han opplevd ved å stå på scenen igjen. 36-åringen gjør mange show, og fra høsten av blir det turné med andre komikere.

– Og i tillegg har jeg brukt mye tid med Mari. Det har vært godt.