Kristoffersen kjemper om VM-gull: Kun åtte hundredeler bak erkerivalen

Sjekk værvarselet for Trøndelag for hele vinterferien

Saken oppdateres.

ÅRE/OSLO: Kristoffersen kjørte naturlig nok til bestetid fra startnummer én, men fikk ikke beholde ledelsen lenge. Alexis Pinturault kjørte inn til ledelse fra neste startnummer og hadde 18 hundredeler på det største norske håpet.

– Jeg skulle heller vært 18 hundredeler foran, i stedet for 18 hundredeler bak, men 18 hundredeler er ikke så mye, så det er greit det, sa Kristoffersen til Aftenposten etter første omgang.

– Det var litt løst de første fem-seks portene. Jeg har litt het på grøten der. Prøvekjørerne kjørte kanskje to eller tre meter høyere linje enn det jeg gjorde, så når du kommer som nummer én da på salt, så er det litt sørpe på toppen. Så det var ikke noe fordel med startnummer én, sånt sett. Det er der jeg legger igjen litt tid til Pinturault, fortsatte han.

Hirscher tilbake etter sykdom

Marcel Hirscher har slitt med sykdom i oppladningen til VM-rennet i Åre, men det stoppet ham ikke fra å legge seg mellom Pinturault og Kristoffersen, ti hundredeler etter franskmannen og åtte foran Kristoffersen.

– Det er mye bra kjøring. Så er det noe vi kan rette på. Vi er med i kampen. Det er det viktigste, sa Kristoffersen.

Pinturault er i posisjon til å sitt andre VM-gull i Åre. 27-åringen vant også superkombinasjonen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen tok VM-bronse i St. Moritz for to år siden, og har uttalt at det var hans største dag på en idrettsarena.

Fredag hadde Nestvold-Haugen startnummer ni, og etter en strålende start, gikk det skeis. 32-åringen tapte nesten ett sekund i en dårlig sving og kom i mål 1.38 sekunder etter lederen.

– Jeg lager hvert fall litt underholdning, kanskje litt for mye. Hastigheten viser jeg at er bra. Moro at jeg har spikeren i starten og viser at det går an å henge med de beste i verden. Det er et vanskelig startheng, og det er ikke lett å komme i gang. Selv uten å føle at jeg treffer 100 prosent, så har jeg beste tid der oppe, sa Nestvold-Haugen.

– Så henger jeg ikke med i vekslingen. Det går fort der. Underlaget er sånn at hvis du står på skiene og treffer sporet, så er det veldig bra. Er du litt utenfor, så får du fort svi, og det gjorde jeg. Da måtte jeg ta litt ekstra risiko for å kompensere for det som skjedde oppi der, og da får jeg noen følgefeil. Men jeg er likevel fornøyd med det jeg gjør etter det. Det er VM og alt kan skje, fortsatte han.

Kilde kjørte ut

Rasmus Windingstad åpnet forrykende og hadde bestetid på toppen, 11 hundredeler foran Pinturault.

Men etter den sterke åpningen røynet det på, og mot slutten var han langt ute i en av de siste svingene.

Det førte til at han kom i mål 1.67 sekunder etter Pinturault. Både han og Nestvold-Haugen er trygt videre blant topp 30 før andre omgang.

Aleksander Aamodt Kildes storslalåm gikk ikke like knirkefritt. Hans løp og VM var raskt over etter at han kjørte ut på toppen.

Andre omgang skal etter planen starte kl. 17.45.

Henrik Kristoffersen har ikke vært særlig seiersvant denne sesongen. Forrige seier kom i januar i fjor i Kitzbühel.

Samtidig har Hirscher vunnet fire av seks renn denne sesongen. Kristoffersen har kun én pallplass å vise til på fem forsøk.

Hirscher er også regjerende verdensmester i både storslalåm og slalåm.