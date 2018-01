Kristoffersen knuste erkerivalen: Vant for første gang på ett år

Her er Sagosens triks for å få sine franske venner til å gi Norge-hjelp

Marcel Hirscher lå 1.05 bak Henrik Kristoffersen foran den andre omgangen i Kitzbühel, mens nordmannen hadde bare ti hundredeler ned til Michael Matt. Hirscher gjorde sin del av jobben og kjørte ned til ledelse, men det kunne da ikke holde mot Matt og Kristoffersen?

For Matt gikk det ikke. Han kjørte rett og slett feil i en port. Dermed var det den sedvanlige duellen: Hirscher mot Kristoffersen.

Hirscher har kommet seirende ut så langt denne sesongen, men denne gangen var det Kristoffersen som ble for sterk. I mål var han 97 hundredeler foran og kunne juble for sin første seier for sesongen.

– Denne har jeg ventet litt på. Det var på grensen til tider, men det ble en bra dag, sier Kristoffersen til NRK.

– Jeg liker Østerrike. Det er sykt kult i Kitzbühel. Jeg har hatt denne formen lenge. Det er fortsatt ting som kan bli bedre, men i dag kjørte jeg to gode omganger, sier Kristoffersen.

– Det er vanvittig å se på. Han er en kunstner på ski når han er i den formen. Han er i en klasse for seg selv, sa NRK-ekspert Marius Arnesen.

Dermed vant Kristoffersen sin første verdenscupseier på 362 dager. Sist han vant var i Schladming 24. januar i fjor.

Norge gjorde en knallsterk første omgang, med tre nordmenn topp ti. Dessverre klarte ikke Sebastian Foss Solevaag å følge opp sin sjuendeplass, da han kjørte ut.

Leif Kristian Nestvold-Haugen lå på femte, og så lenge ut til å kunne forsvare den plasseringen. Men det ble tungt på slutten, og Haugen endte langt bak.

Jonathan Nordbotten kjørte seg kraftig opp fra sin 21. plass etter den første omgangen. 28-åringen fikk sitte i lederstolen helt til nummer 13 Manuel Feller kom i mål. Nordbotten endte til slutt på en sterk sjuendeplass.

– Det var deilig. Jeg synes jeg kjører bra fra start, og setter bra tempo, sa Nordbotten til NRK.