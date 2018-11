Kristoffersen slått av Hirscher igjen: - Han er tydeligvis én prosent bedre

Saken oppdateres.

Henrik Kristoffersen klarte ikke å vinne den første slalåm-konkurransen før sesongen 2018/2019. Han lå sju hundredeler bak østerrikske Marcel Hirscher etter førsteomgangen i finske Levi, men klarte ikke å ta igjen forspranget før finaleomgangen. Til slutt var nordmanne ni hundredeler bak sin østerrikske erkerival.

Kristoffersen kjørte med stor risiko ut fra toppen i andre omgang, og økte kraftig til Andre Myhrer som ledet før de to siste løperne. I mål var Kristoffersen 1,32 foran svensken.

– Vanvittig kjøring av Henrik, mente NRKs ekspert Kjetil André Aamodt.

Men på toppen sto mannen som har vunnet slalåmcupen fem år på rad. Hirscher startet bedre enn nordmannen på toppen, men Kristoffersen kjørte bedre i midtpartiet.

Men som så mange ganger tidligere: Hirscher var best, kjørte i mål ni hundredeler før Kristoffersen, og starter der han slapp i forrige sesong.

– Et hav foran resten

Den norske hovedpersonen selv var skuffet etter annenplassen.

– Hva skal man si? Ting man ikke kan si på tv? Nei, vi er et hav foran resten av feltet. Det er ikke bittert på noen som helst måte, det er små marginer. Han er tydeligvis én prosent bedre, men sånn er det. Det er godt å starte med en annenplass, sa Kristoffersen til NRK.

Med dagens andreplass har Kristoffersen havnet på pallen i det tiende rennet på rad, og dermed ser det ut som duellen mellom de to kamphanene fortsetter.

Duoen var fjorårssesongens to giganter, og kapret stort sett de to øverste plassene på pallen. Hirscher vant slalåmcupen foran Kristoffersen, og de to kapret også de to øverste plassene i verdenscupen sammenlagt.

Verdenscup slalåm søndag

1) Marcel Hirscher, Østerrike 1.51,04 (54,27-56,77), 2) Henrik Kristoffersen, Norge 1.51,13 (54,34-56,79), 3) Andre Myhrer, Sverige 1.52,45 (55,32-57,13), 4) Ramon Zenhäusern, Sveits 1.52,49 (55,33-57,16), 5) Jean-Baptiste Grange, Frankrike 1.52,60 (55,58-57,02), 6) Daniel Yule, Sveits 1.52,61 (55,20-57,41), 7) Michael Matt, Østerrike 1.52,62 (54,82-57,80), 8) Christian Hirschbühl, Østerrike 1.52,70 (55,40-57,30), 9) Manuel Feller, Østerrike 1.52,74 (55,16-57,58), 10) Marco Schwarz, Østerrike 1.52,77 (55,26-57,51). Øvrig norsk: 24) Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norge 2.00,68 (55,39-1.05,29). Kjørte ut i finaleomgangen: Simen Ramberg Christensen og Timon Haugan. Kjørte ut i 1.-omgangen: Sebastian Foss Solevåg . Jonathan Nordbotten klarte ikke å avansere til finaleomgangen. (©NTB)

Dårlig norsk laginnsats

Leif Kristian Nestvold-Haugen hadde en dårlig førsteomgang, og havnet over sekundet bak Hirscher. Andre omgang ble enda verre, og han kjørte i mål over åtte sekunder bak André Myhrer, som ledet da Nestvold-Haugen kjørte.

Jonathan Nordbotten var over 2,2 sekunder bak teten etter førsteomgang.

Sebastian Foss Solevåg, Simen Ramberg Christensen og Timon Haugan kjørte ut.