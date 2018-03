Kristoffersen tjente dobbelt så mye på én seier enn suverene Maren Lundby gjorde hele sesongen

Kunsten å se: Er det best å lete etter likheter eller ulikheter her?

Saken oppdateres.

I løpet av neste uke er verdenscupsesongene i grenene med stor norsk interesse over. Uavhengig av hvordan det går på slutten av sesongen, er det mange norske utøvere som kan juble høyt over det som blir en av tidenes norske idrettsvintre.

I alle fall når premiepengene fra Fis ramler inn på kontoen. Sju norske utøvere har tjent mer enn én million i premiepenger i verdenscupen. Aller mest er det alpinistene som stikker av med. Fire av de sju lever av å kjøre fort i nedoverbakke.

Av de er det Henrik Kristoffersen som har kjørt inn mest. I år har han hatt én seier, ti andreplasser, og tre tredjeplasser. Slike plasseringer blir det penger av. Ifølge Fis har han fått 2,6 millioner denne sesongen. Bare på seieren i Kitzbühel tjente han over 600 000 kroner.

Årets suverene langrennsstjerne, Johannes Høsflot Klæbo, passerte også millionen før verdenscupfinalen. Og han sto over Tour de ski. Heidi Weng vant Tour de ski og verdenscupen, og tjente gode penger på triumfene.

Skøyteløperne og skiskytterne er ikke en del av Fis, og de internasjonale forbundene deres gir ikke ut en oversikt over premiepengene.

Under ser du en oversikt over pengepremiene fra langrenn, kombinert, hopp og alpint rett før sesongen slutter. Det er viktig å huske på at dette er bare premiepenger, ikke vanlig lønn, bonuser eller sponsorpenger. Den virkelige lønnen er mye høyere.

Langrenn, herrer:

Johannes Høsflot Klæbo − 1 369 000 kroner

Dario Cologna – 943 100 kroner

Martin Johnsrud Sundby – 813 000 kroner

Hans Christer Holund −344 000 kroner

Emil Iversen – 243 900 kroner

Simen Hegstad Krüger – 180 000 kroner

Didrik Tønseth – 106 000 kroner

Eirik Brandsdal – 95 000 kroner

Sindre Bjørnestad Skar – 85700 kroner

Langrenn, kvinner

Heidi Weng – 1 138 300 kroner

Ingvild Flugstad Østberg – 908 000 kroner

Jessica Diggins – 886 000 kroner

Marit Bjørgen – 765 000 kroner

Ragnhild Haga – 496 000 kroner

Maiken Caspersen Falla – 416 400 kroner

Astrid Uhrenholdt Jacobsen – 160 000 kroner

Kathrine Harsem – 143 000 kroner

Hopp, herrer

Kamil Stoch – 1 290 000 kroner

Daniel-André Tande – 1 093 000 kroner

Richard Freitag − 991 800 kroner

Johann André Forfang – 952 300 kroner

Robert Johansson – 941 700 kroner

Andreas Stjernen – 672 700 kroner

Anders Fannemel – 567 000 kroner

Halvor Egner Granerud – 215 000 kroner

Hopp, kvinner:

Maren Lundby – 297 400 kroner

Katharina Althaus – 209 600 kroner

Sara Takanashi – 198 900 kroner

Silje Opseth – 29 500 kroner

Hoppernes sesong er fortsatt ikke fullført

Alpint, kvinner

Mikaela Shiffrin – 5 710 000 kroner

Wendy Holdener 2 225 000 kroner

Lindsey Vonn – 2 148 000 kroner

Ragnhild Mowinckel – 1 070 000 kroner

Nina Haver-Løseth – 772 000 kroner

Maren Skjøld – 127 500 kroner

Alpint, herrer

Marcel Hirscher – 5 441 300 kroner

Henrik Kristoffersen – 2 804 000 kroner

Beat Feuz – 2 119 700 kroner

Aksel Lund Svindal – 1 958 200 kroner

Kjetil Jansrud – 1 708 300 kroner

Aleksander Aamodt Kilde – 408 300 kroner

Leif Kristian Nestvold-Haugen – 263 400 kroner

Sebastian Foss-Solevaag – 177 200 kroner

Adrian Smiseth Sejersted – 102 000 kroner

Kombinert

Akito Watabe – 794 000 kroner

Jan Schmid – 623 000 kroner

Fabian Riessle – 620 000 kroner

Jørgen Graabak – 381 000 kroner

Espen Andersen – 315 400 kroner

Jarl Magnus Riiber – 306 000 kroner

Kombinertsesongen avsluttes til helgen.