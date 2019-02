Kristoffersen trener utenfor landslaget resten av sesongen

Her er elbilene ekspertene sikler etter

Saken oppdateres.

Det opplyser sportssjef i alpint, Claus J. Ryste, til NRK.

Det betyr at Kristoffersen skal trene uten lagkameratene sine resten av sesongen. 24-åringen skal ikke være utestengt.

– Nå fokuserer vi på resten av sesongen og gjør tilpasninger på treningsopplegget. Henrik kommer til å trene for seg selv og det er snakk om åtte til ti treningsdager, sier Ryste til kanalen.

Vi har prøvd å kontakte både Ryste og Henrik Kristoffersens far Lars uten hell.

Evaluering etter sesongen

Avgjørelsen kommer etter at det ble kjent at landslagets teknikktrener Stefan Kornberg sa opp på dagen før Kitzbühel-rennene i januar, etter det som angivelig skal ha vært en konflikt med Kristoffersen.

– Med bakgrunn i konflikten og alt som er vært, er det greit for alle parter å ha fokus på treningsarbeidet og gjennomføring av sesongen. Det er den beste løsningen, sier Ryste.

Kristoffersen tok nylig VM-gull i storslalåm, men i dagene etter seieren er det bråket internt i laget som har fått mest oppmerksomhet. Ryste forteller at alpinlandslaget skal gjøre en grundig evaluering etter sesongen.

– Vi havnet i en episode og må gjøre tiltak, men endringene må vi ta etter sesongen … Vi har vært profesjonelle med tanke på gjennomføringen av VM. Nå ser vi fremover og gjør det vi mener er riktig etter evalueringen.

Ikke første gang

Mandag gikk også Kristoffersens lagkamerater Rasmus Windingstad og Jonathan Nordbotten ut og innrømmet at laget ble påvirket av treneravgangen rett før VM.

Det gjenstår fire alpinhelger på verdenscupkalenderen.

Dette er ikke første gang at Kristoffersen må klare seg på egen hånd. I juni 2017 nektet han å skrive under utøverkontrakten med landslaget. Det førte til at han ikke fikk lov til å trene med laget.

Rælingen-kjøreren skrev til slutt under avtalen samme sommer, men ble ikke tatt inn i varmen igjen før 1. oktober.

Stjernealpinisten har også saksøkt skiforbundet fordi han blir nektet å ha sin egen sponsor på hjelmen