Lagkameratene trekker frem OL-mesterens «ukjente» side: – Du merker det ikke på ham til daglig

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Trønderen går inn i de olympiske leker som regjerende mester i kombinert, både individuelt og i stafett. Sammen med Espen Andersen, Jarl Riiber og Jan Schmid, skal han prøve å kapre Norges første medalje allerede onsdag. Gjerne flere også, for på dette laget er alle medaljekandidater.

26-åringen var høyt oppe i Sotsji, der han tok to gull. Men Graabak møtte veggen etterpå. Det ble stress.

– Det var ikke så rart. Jeg kom fra ingensteds, var ung og uferdig og det ble så mye i etterkant.

VM i 2015 ble helbom, men så viste deg seg at han i Falun hadde sykdom i kroppen. Det var et virus som satte mesteren utenfor i et halvt år. Han måtte ta det med ro.

– Jeg kjørte kroppen for langt og fikk en smell.

Graabaks mer ukjente side

Nå er Graabak i Pyeongchang, og mandag presenterte laget seg for mediene. De fem, Magnus Krog stepper inn dersom Jan Schmid ikke er i toppslag etter sykdom, er en sammensveiset gjeng. De er kommet tettere på hverandre, og dermed også oppdaget nye sider ved lagkameratene.

Espen Andersen trekker frem at lagets nest eldste er en helt annen person på visse områder. Trønderen har sider som de yngre ikke visste om i starten, men som kommer ekstra godt frem til et mesterskap.

– Han er en veldig rolig person og veldig fokusert, men nå merker jeg at han har fått frem vinnerviljen. Det merker du ikke på fyren sånn til daglig, sier bæringen.

– Hvordan opptrer han nå?

– Hvis du setter ham i en konkurransesituasjon, hvis vi spiller FIFA eller han tar det siste draget på treningsøkten, så kommer vinnerdyret frem. Det dukker sjelden opp ellers. Han sparer villdyret i seg til han trenger det.

Går inn i boblen sin

20 år gamle Jarl Riiber uttrykker det slik:

– Du merker at han går inn i mesterskap på en spesiell måte. Han har Northug-trekket og går inn i boblen sin. Han visualiserer mye og fokuserer på sluttproduktet. Med en gang det går mot mesterskap, er han ekstra flink på de små tingene. Og villdyret? Ja, det tar han frem ved behov.

Graabak er enig i det meste, både at han har noe ekstra å ta frem når det gjelder, og at han er nøye med alt.

Må sette bremsene på

Økonomistudenten på NTNU opplevde en «utenfor seg selv-opplevelse» da han ble dobbeltvinner i Sotsji.

Men han har droppet å se seg tilbake. Nå handler alt om det som skal skje i Pyeongchang.

– Trenerne sier at de noen ganger må bremse deg?

– Jeg har en god plan og da klarer jeg det meste selv, men jeg trener ofte mye. Derfor trenger jeg heller en trener som holder meg igjen enn en som pusher meg.

– Hva har du lært av nedturene?

– Å bli tydelig på hvorfor jeg driver på. Motbakker er med på å klargjøre bildet.

Har medaljekandidater i alle øvelser

Kombinertløperne har løftet seg flere hakk siden i fjor og sier evalueringen etter fjorårssesongen har bidratt til det.

– Evalueringen var tøff. Jeg var veldig ærlig og det var befriende. Jeg setter veldig pris på ærlighet og en god samtale.

Graabak mener at det handlet om at landslagsløperne må være mer sammen som lag, og det var OL-troppen blant annet under precamp i Oslo før avreise Sør-Korea.

Kan gå i sin egen felle

Kombinertløperen som bor i Melhus kommune, akkurat som de tidligere storhopperne Bjørn Wirkola og Toralf Engan, får de beste skussmål av trenerne.

– Jeg opplever ham som veldig skarp, han har høy selvtillit og stålkontroll på hva han driver med i hoppbakken. Han ser bra ut, mener trener Peder Sandell.

Landslagssjef Kristian Hammer supplerer:

– Jeg synes Jørgen fortsatt er litt i en utfordrerrolle, selv om han vant i Val di Fiemme. Han er solid i hoppbakken og løypen, og har en veldig bra totalpakke. Dessuten er han en perfeksjonist, utrolig opptatt av å gjøre ting riktig hele tiden. Han bruker mye energi på det.

Hammer har mer på hjertet:

– Det er en drøm å ha en slik utøver fordi han forplikter seg til det løpet han kjører og gjør alt 100 prosent. Han driver seg selv og laget fremover. Det er en veldig fascinerende utøver og jeg har veldig stor respekt for ham på det.

– Ingen minuser?

– Jeg tror at Jørgen kan gå i sin egen felle. Derfor er det viktig at han klarer å slippe seg løs. Det er aldri noe problem å få ham til å gjøre noe. Problemet er at han gjør litt mye.