Landslagstreneren etter åpningsrennet: – Nå må jeg være psykolog

OBERSTDORF: – Nå må jeg være psykolog, sier østerrikeren.

Han ville gi hopperne en belønning etter at første renn i hoppuka er over, selv om resultatene ikke ble helt hva den norske leiren hadde tenkt seg.

– Nå skal de få sove så lenge de vil søndag. Og så må de få rom til å tenke før vi skal ha et kort møte, sier Stöckl.

Han sendte gjengen med arrangørens biler lørdag kveld til neste konkurransested: Garmisch-Partenkirchen.

Der er det kvalifisering allerede søndag klokken 14 og offisiell trening fra klokken 11.45, så uansett kan ikke Anders Fannemel & co. ligge i sengen altfor lenge.

Trafikk og vanskelig på veien

Da de aktive satte seg i bilene på den 120 km lange turen til neste rennby, visste de ikke om det ville ta to, tre eller fire timer å komme frem.

Været, som spilte mange utøvere et puss i selve rennet i Schattenbergbakken, kunne også få innvirkning på hvor lang tid reisen ville ta.

Været er uberegnelig og siden det var 25.000 publikummere i bakken og alle skulle hjem, var det ventet tett trafikk.

Selv skulle Stöckl kjøre i privatbil sammen med sportssjef Clas Brede Bråthen. De hadde litt å prate om.

For nå gjelder det å få laget opp og stå igjen, etter at flere var uheldige med vindforholdene i den første konkurransen.

– Det viktigste er å gi hopperne rom til å være sinte og forbannet. Når de har roet seg, og vi har fått rennet i Oberstdorf litt på avstand, skal vi se ting objektivt.

– Ut fra forholdene har de levert bra. Det var ekstremt vanskelig og trenerne på tribunen var enige om at det ble et vanskelig renn. Men ingen klaget eller skyldte på juryen.

Stöckl følte at det var urettferdig når to av Norges beste, Johann André Forfang og Daniel André Tande, var så uheldige. Samtidig skynder han seg med å presisere at uflaksen på ingen måte gjaldt bare Norge.

Han vil ikke skylde på noe. Han vet bare at det skal jobbes godt videre.

Johan Remen Evensen, som har hatt en lang hoppkarrière, og de siste årene har vært ekspertkommentator i NRK, sier at Stöckl vet hvilke knapper han nå skal trykke på.

– Han må selvfølgelig finne gnisten hos guttene. Og da må det være individuell tilnærming. Noen trenger et klapp på skulderen, andre kan trolig prate en time. I laget er det noen som gjorde det bra, mens andre presterte elendig. Men dette er Alex veldig flink til, å backe opp og gi støtte til dem som trenger det.

Remen Evensen tror at Tande er den som har mest behov for veiledning og oppmuntring. Og han mener bestemt at det vil bli noe å glede seg over i fortsettelsen.

Ble stressende for Hofer

Renndirektør Walter Hofer innrømmer at det ble et stressende renn, både for ham og juryen.

– Akkurat som i Holmenkollen, flirer han.

Han forteller at værprognosene på forhånd fortalte at det egentlig skulle være umulig å avvikle både kvalifiseringen og selve rennet.

– Hva med fortsettelsen?

– Det er veldig vanskelig å si, for alt kan skje. Vi må bare ta det været som kommer.

Kvalifiseringen starter søndag kl. 14.00