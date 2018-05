TV 2s langrennsekspert mener Norge ikke bør få ski-VM i 2023

Musikkprofessor om Tidal-avsløringen: Over og ut for selskapet

På 17. mai blir det kjent om Trondheim får muligheten til å gjenta VM-festen fra 1997 om fem år, eller om slovenske Planica får muligheten til å arrangere sitt første verdensmesterskap.

Mens mange nordmenn håper at Det internasjonale skiforbundet (FIS) velger den trønderske kandidaten, håper TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad at de til slutt peker mot kandidaten fra Slovenia.

– Jeg mener rett og slett at de fortjener det, siden de har tapt kampen så mange ganger. Jeg klarer ikke å se hvorfor de ikke har fått det før. Jeg har vært i Planica selv, og jeg har sett investeringene som er gjort der. Verdenscuprennene som var der i vinter er noe av det peneste jeg har sett, i alle fall når det gjelder natur, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Bør gi ut to mesterskap samtidig

Han mener likevel at de to søknadene er så gode at det beste FIS kan gjøre, er å dele ut mesterskapene for 2023 og 2025 samtidig, slik Den internasjonale olmympiske komité (IOC) gjorde da de skulle dele ut sommer-OL i 2024 og 2028.

Og skulle FIS følge etter storebror IOC og gi begge søkerbyene muligheten til å arrangere, mener han at mesterskapet bør legges til Norden først.

– Dersom de gjør det mener jeg at det er riktig at Trondheim får det først, av hensyn til variasjonen. De neste to mesterskapene er i Mellom-Europa (Seefeld i Østerrike og Oberstdorf i Tyskland, jour.anm), så da passer det bra at VM i 2023 legges tilbake til de nordiske røttene, sier Skinstad.

Men dersom de kun gir ut VM i 2023, mener han at Planica står foran i køen. Slovenerne søker VM for femte gang uten å ha fått napp, og Skinstad frykter at det ikke vil komme en ny søknad dersom de blir vraket nok en gang.

– De har ikke en dårligere søknad enn trønderne slik jeg ser det. Jeg føler at det er mest rettferdig at en nasjon som har levert varene både når det gjelder verdenscup og mesterskap i hopp, og langrenn og kombinert får sjansen når de har jobbet knallhardt og gjort investeringer for å få til noe slik, sier Skinstad til Adresseavisen.

– Spennende destinasjon

Adresseavisens sportskommentator, Birger Løfaldli, mener Skinstad har gode poenger.

– Det finnes gode argumenter for at Planica bør få mesterskapet i 2023, både at de har søkt flest ganger, og at anleggene er ferdig utbygd. Destinasjonen i seg selv er spennende. Selv om det er lange tradisjoner for hopp i Planica, er den ny som langrennsarrangør, sier Løfaldli.

Han mener også at å dele ut to mesterskap i slengen er noe FIS-kongressen bør lytte til, men mener også argumentet kan ha noen ulemper.

– For Trondheim ville det ha vært utmerket. Det ville ha gitt byen ro og utbyggingen av Granåsen kunne ha blitt satt i gang med full styrke. Ulempen med en slik løsning er at eventuelle søkere fra Nord-Amerika og Asia ikke vil kaste seg på i kampen om å få VM i 2025. Det kan være et tap for langrennssporten internasjonalt, sier Løfaldli.

Jobber hardt for å få nok stemmer

Det er 16 menn i FIS-rådet som til syvende og sist bestemmer om det er Trondheim eller slovenske Planica som blir tildelt mesterskapet i 2023, og nå er innspurten i kampen om stemmene i full gang.

Skipresident Erik Røste sa i åretsmøtet til Trøndersk Skilaug i slutten av april at Trondheim føler seg sikre på seks av de nødvendige ni stemmene for å vinne konkurransen. De føler seg 80 prosent sikre på ytterligere to, og jobber med å sikre seg den aller siste stemmen.

Norges Skiforbund sender en delegasjon på 29 personer til FIS-kongressen som arrangeres i greske Costa Navarino i neste uke.