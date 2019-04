Nyheten om at Nent Group overtar store deler av rettighetene for vintersport, kom som et lite sjokk torsdag morgen. Uventet er det riktig nok ikke. I en verden hvor markedskreftene råder, var det egentlig bare et spørsmål om tid før også samarbeidet mellom statskanalen og de svært populære idrettsgrenene sto for fall.