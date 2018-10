Leangen arena stengt av sikkerhetshensyn

Kroken på døra for «Orange Is the New Black»

Saken oppdateres.

Det utføres arbeid på nødventilasjonen for ammoniakk fra kjøleanlegget. I den forbindelse utføres det gravearbeid, som er årsaken til at Leangen arena nå er stengt, skriver Sør-Trøndelag ishoockeykrets i et informasjonsskriv på sine nettsider.

– Det har skjedd en feil i forbindelse med gravearbeidet. Nødventilasjonen må nå utbedres før vi kan åpne igjen, sier rådgiver for idrett i Trondheim kommune, Roald Nygård.

«Det har ikke oppstått noen situasjoner som har vært farlige, men denne sikkerhetsanordningen må være i orden for at anlegget skal være i drift. Situasjonen er ikke tilfredsstillende i henhold til nødvendig sikkerhet for ansatte og brukere av idrettsparken,» skriver ishockeykretsen på sine nettsider.

Det er hovedhallen som er stengt, ungdomshallen og curlinghallen åpner igjen i morgen tidlig, opplyser Nygård.

Trondheim kommune utreder hvor lang tid det vil ta å utbedre feilen og hvor lenge anlegget må holdes stengt. Nygård opplyser at isen trolig vil smelte i løpet av tiden arbeidet pågår.

– Vi jobber på spreng for å få det i orden. Jeg vet ikke eksakt hvor lang tid det vil ta. Det tar omtrent ei uke å legge ny is i hallen, sier Nygård.

Kampene som skulle arrangeres kommende helg er derfor avlyst.

– Det er beklagelig og jeg synes det er trasig. Men valget ble enkelt. Vi måtte stenge på grunn av sikkerheten, sier Nygård.