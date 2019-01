Legger ny plan for å finne gullformen

Nordmennene langt bak i utforklassiker: – Hadde for mye respekt for løypa

Saken oppdateres.

KITZBÜHEL: Han har opplevd det kun én gang tidligere, å stå i målområdet og heie frem både lagkamerater og konkurrenter i målområdet i Kitzbühel.

I januar 2008 var han skadet. Nå valgte han å stå over utforrennet i den svært krevende og isete Die Streif-løypa for å unngå forverring av sitt vonde og ømme høyrekne.

– Jeg er fryktelig avslappet. Det er ekstremt stor forskjell her i Kitzbühel på å stå på toppen og her nede, sa Lund Svindal mens han klappet hver eneste av kjørerne i mål.

Akesl Lund Svindal Født: 26. desember 1982. Klubb: Nero Alpin. Meritter: OL-gull super-G 2010, OL-gull utfor 2018, VM-gull utfor 2007, VM-gull storslalåm 2007, VM-gull superkombinasjonen 2009 og 2011, VM-gull utfor 2013. 36 individuelle seire i verdenscupen og to sammenlagtseire.

Dropper renn

Lund Svindal er en tøffing. Men han gambler ikke bort super-G og utfor i VM i Åre om to uker.

Nå går han «all-in» på mesterskapet i Sverige. Romerikingen kjører ikke for fjerdeplasser. Alt handler om å finne gullformen til onsdag 6. februar (super-G) og lørdag 9. februar (utfor).

– Jeg har prøvd å legge en slagplan. Å vurdere fra dag til dag hva jeg skal gjøre, er ikke fornuftig. Jeg må legge en plan med ett mål, og det målet er å være veldig godt forberedt i Åre.

36-åringen dropper søndagens super-G-renn her i Kitzbühel. Han kommer også til å stå over neste helgs verdenscuprenn i Garmisch-Partenkirchen.

Svindal blir i Kitzbühel sammen med det norske laget de neste dagene. Men han legger bort skiene helt i et par dager. Alpinkongen skal «hvile», det vil si noen økter på sykkelen og lett styrketrening.

Over helgen kommer han og nyopererte Kjetil Jansrud til å oppsøke en bakke med «skandinaviske forhold», hvor de blir til VM.

– Vi vet ikke hvor det blir, men det blir i Skandinavia et sted. Snøen er annerledes der. Den er kaldere og tørrere.

Forberedt på smerter

Lund Svindal ønsker skiøkter med gode opplevelser på snøforhold som er mest likt Åre. Kvitfjell kan derfor være et alternativ.

– Jeg skal ikke kjøre slik at jeg må trekke meg og gi meg halvveis. Noe vondt vil det kanskje være. Nå vet jeg at jeg skal dit, at det er Åre som er målet. Om jeg halter litt på vei ut av målområdet etter å ha kjørt bra i Åre, så er det greit. Nå har jeg en mental innstilling på at det er det som gjelder. Hvis jeg skulle kjørt World Cup her og neste helg, og så reise videre til VM, hadde jeg måttet tenke på konsekvensene som kommer i dagene etterpå. Nå kan jeg legge bort alt annet og kun tenke VM.

– Du har kun to renn i hodet, de to i VM?

– Mentalt bør det være innstillingen, ja. Det er de to rennene som gjelder, og så glemmer jeg alt annet som skal skje etter det.

Ingen nye skader

Han var til legesjekk hos kirurg Christian Fink i Innsbruck torsdag. Det var etter den konsultasjonen fjorårets OL-vinner i utfor bestemte seg for å stå over Kitzbühel-utforen.

Svindal sier at kneet fungerer helt greit, men at det er ømt.

– Hvilket råd fikk du av legen?

– At det var opp til meg hva jeg ville gjøre. Men heldigvis ble det ikke oppdaget nye skader.

Paris vant for tredje gang

36-åringen erkjenner at han opererer på grensen av hva kneet tåler. Han tøyer strikken. Men det handler om å ikke strekke den for langt. Det var derfor han plasserte seg selv på tribuneplass da kjørerne satte utfor Die Streif, en løype som er både isete og slagete, og dermed lite vennlig for hardt prøvede knær.

– Det går en limit for hva du tåler. Når du går over den limiten, så er det over, sier Svindal og minner om at han måtte opereres igjen i kneet for to år siden etter å ha tøyd strikken for langt.

Fra sidelinjen fikk Aksel Lund Svindal se Dominik Paris vinne Kitzbühel-utforen for tredje gang. Adrian Smiseth Sejersted kjørte inn til karrierebeste i utfor med en 13.-plass. Aleksander Aamodt Kilde ble nummer 18.