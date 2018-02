Løfshus om FIS-kritikken: – Jeg står for det som er sagt

Vil bygge for over én milliard

Saken oppdateres.

SEOUL: Mens Marit Bjørgen ble hyllet som tidenes vinterolympier på Alpensia skistadion søndag, ga Løfshus klar beskjed om hva han synes om måten Det internasjonale skiforbundet (FIS) har behandlet Therese Johaug på.

– Det er en skam skal at Det internasjonale skiforbundet (FIS) har stengt henne ute herfra. Det håper jeg at de ser. Selv om de prøver å ta fra oss den, så er vi likevel best uansett, og det håper jeg at FIS-president Gian-Franco Kasper merker seg, sa Løfshus til Nettavisen.

Ukjent med reaksjonene

At Løfshus valgte å komme med kritikken på det som var Bjørgens store dag, fikk flere til å reagere.

– Jeg syns det er utidig av Løfshus å komme med dette nå, på en dag der alt i utgangspunktet handler om tidenes vinterolympier Marit Bjørgen, sa Birger Løfaldli, sportskommentator i Adresseavisen.

Når Adresseavisen møter Løfshus på Incheon flyplass i Seoul mandag morgen, er han ukjent med oppstyret som FIS-kritikken har vakt.

– Nei, det har jeg ikke fått med meg, sier Vidar Løfshus i en kort kommentar.

– Jeg står for det som er sagt, legger han til.

– Hvorfor valgte du å gjøre dette til et tema nå?

– Når jeg får spørsmål om Therese, da svarer jeg. Det er kjent hva støtteapparatet mener om dette, sier han.

Mye frustrasjon

For ham er det et stort lyspunkt at Johaug snart trener med landslaget igjen. Hun ble utestengt i 18 måneder etter dopingsaken, og 17. februar ble hun formelt sett en del av landslaget igjen. I slutten av april kan hun konkurrere. Da er dommen fra Idrettens Voldgiftsrett (CAS) sonet.

Da han søndag ettermiddag ble spurt om hva det vil bety å få Therese Johaug tilbake på landslaget, svarte Løfshus slik:

– Det vil jo inspirere. Helt sikkert. Vi gleder oss. Det blir motivasjon for meg neste år å få henne på vinnersporet og vise FIS at det der skulle de aldri ha gjort.

– Jeg har følt veldig mye frustrasjon over Sarah Louis og president Gian-Franco Kasper. Sånn som de har behandlet henne er så uverdig. Og så er de helt tause når det gjelder det som skjer i Russland. Det viser bare hvor feil retning de har på styringen sin, sa Vidar Løfshus.