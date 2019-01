London-derby og et av sesongens største utforrenn: Dette må du få med deg denne helgen

Supersupporteren var klar til å droppe brorens bryllup. Så fikk han innfridd et uvanlig ønske.

Saken oppdateres.

Helgen er fylt opp med sport fra de tidlige morgentimer til seint på kveld. Det går Australian Open fra fem om morgenen til ut på formiddagen, ellers ser programmet slik ut:

Lørdag 19.01

Vinteridrett fra 09:00:

Laghopp, kvinner Zao (NRK 1) 09:00.

Ski Classics, La Diagonela (NRK 2) 09:15.

Utfor, kvinner i Cortinia (Eurosport 1/ NRK 1) 10:30

Halfpipe, menn, Laax (TV 2 Sport 2) 11:45

Utfor, menn, Wengen (TV 2) 12:00: Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud er på plass i legendariske Wengen for å kjempe om seieren i et av de store utforrennene før VM.

Langrenn, klassisk sprint Otepää (NRK 1) 13:00

Håndball-VM, menn. Russland – Makedonia (Viaplay) 13:00

Håndball-VM, menn. Korea – Japan (Viaplay) 13:00

Fotball, Premier League. Wolverhampton – Leicester (TV 2 Sport Premium 1) 13:30

Skiskyting, kvinner. NRK1/Eurosport 1 (14:30): Da er det kvinnenes tur til å gå stafett. Marte Olsbu Røiseland viste god form i torsdagens renn, og Ingrid Landmark Tandrevold har virkelig spisset formen i sporet. De to må virkelig levere skal Norge ha sjans mot de andre toppnasjonene.

Ishockey, Get-ligaen. Stavanger Oilers – Ringerike (TV 2 Sumo) 15:00

Fotball, Serie A. Roma – Torina (Strive) 15:00

Fotball, Bundesliga. Bayer Leverkusen – Borussia Mönchengladbach (Viasport 1) 15:00

Kombinert, langrenn. 10 km (NRK 1) 15:45

Fotball, Premier League. Manchester United – Brighton (TV 2 Sport Premium 1) 16:00. Solskjær og Manchester United tar imot Brighton på Old Trafford. Kan dette bli Solskjærs sjuende seier på rad?

Ishockey, Get-ligaen. Sparta Sarpsborg – Frisk/Asker. (TV 2 Sumo) 16:00

Laghopp, menn. Zakopane. (Eurosport 1/NRK 1) 16:00

Fotball, La Liga. Real Madrid – Sevilla (Strive) 16:15: Los blancos har levert en sesong langt under pari så langt og hovedstadslaget ligger på fjerdeplass. Nå tar de imot tabellnaboen fra sør, Sevilla – og med seier her kan Real Madrid klatre forbi motstanderen fra Andalucia.

Snowboard. Halfpipe, finale (TV 2 Sumo) 17:30

Håndball-VM. Frankrike – Spania (Viaplay) 18:00

Fotball, La Liga. Huesca – Atletico Madrid (Strive) 18:30

Fotball, Premier League. Arsenal – Chelsea (TV 2 Sport Premium 1) 18:30. Den store kampen i Premier League denne helgen. Et av de store London-derbyene – og attpåtil mellom tabellnaboer. Chelsea ligger bare poenget bak Tottenham i kampen om en topp tre plassering i ligaen. Arsenal ligger foreløpig på en femteplass, og Unai Emery må passe seg for et Manchester United-lag som ligger på plassen bak.

Fotball, Bundesliga. RB Leipzig – Borussia Dortmund (Viasport 1) 18:30. Toppoppgjør i Tyskland. Borussia Dortmund leder Bundesliga med seks poeng foran Bayern München – og RB Leipzig ligger på fjerdeplass, bare fem poeng bak Bayern.

Håndball-VM. Danmark – Ungarn (Viaplay) 20:30

Håndball-VM. Tyskland – Island (Viaplay) 20:30

Søndag 20.01

Sykkel. Tour Down Under etappe 6 (TV 2 Sport 2) 01:30. En godbit for dem som er våkne hele natten. Avslutningsetappen i Australia med stjerner som Peter Sagan og Caleb Ewan i tillegg til de norske spurterne Daniel Hoelgaard og Kristoffer Halvorsen.

Hopp, kvinner, Zao. (NRK 1) 08:00

Langrenn, 10 km klassisk kvinner, Otepää. (NRK 1) 09:30

Slalom, Wengen. (TV 2) 10:00. Henrik Kristoffersen står på startstreken i sveitsiske Wengen. Kan Norges fremste slalåmkjører tukte Marcel Hirscher?

Skiskyting, fellesstart for menn. Rupholding. (NRK 1) 12:10: Johannes Bø har vunnet åtte av tolv renn denne sesongen. På torsdag vant han foran storebror Tarjei Bø. Kan skiskytterbrødrene fra Markane sørge for nok en norsk dobbel på pallen?

Langrenn, 15 km klassisk for menn. Otepää (NRK 1/NRK 2) 13:00

Fotball, Premier League. Manchester City – Huddersfield (TV 2 Sport Premium 1) 14:30

Skiskyting, Rupholding. 12.5 km fellesstart kvinner (NRK 1 / Eurosport 1) 14:45

Hopp, stor bakke Zakopane. (Eurosport / NRK 1) 16:00

Fotball, Eredevise: Ajax – Heerenveen (Viasport 2) 16:45

Fotball, Serie A. Napoli – Lazio (Strive) 20:30

Fotball, La Liga. Barcelona – Leganés (Strive) 20:45

Fotball, Ligue 1. Saint Etienne – Lyon (Viasport 1) 21:00. Derby i Sør-Frankrike. Ole Kristian Selnæs og Saint Etienne skal opp mot nabo og rival Lyon. Før helgen ligger Saint Etienne på en imponerende tredjeplass, med nevnte Lyon jagende to poeng bak. Er det én fotballkamp man skal få med seg søndag kveld, så er det « Le Derby».