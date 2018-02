Lorentzens trener: Denne feilen kostet ham gullet

Ung kvinne må i fengsel for fartsrekordforsøk på E6

Saken oppdateres.

PYEONGCHANG: Håvard Holmefjord Lorentzen (25) tok OL-sølv på 1000 meter fredag. Nederlandske Kjeld Nuis snappet gullet i siste par, kun fire fattige hundredeler foran nordmannen.

Lorentzen var fornøyd med sin andre medalje i lekene, men både han og sprinttrener Jeremy Wotherspoon var enige om hvor gullet glapp.

– Det er strålende å vinne sølv i OL. Men om man ser kritisk på det så mener jeg han burde ha vunnet. Han skulle ha vunnet, sier Wotherspoon.

Så nær var Lorentzen gullet:

Bommet med inngangen

Han mener muligheten glapp i inngangen til den tredje svingen - Lorentzens første yttersving.

– Jeg føler han kunne gjort det bedre. Det utgjorde helt sikkert fire hundredeler forskjell. Han går inn litt tidlig i svingen, så han måtte skli litt. Det var ikke den beste posisjonen i begynnelsen av svingen, sier Wotherspoon.

Selv var Lorentzen naturligvis fornøyd med sølv, men også litt skuffet over at gullet glapp.

– Det kan være jeg taper på det, men jeg leverer en tid som er den beste jeg har hatt på lavlandsbane, sier Lorentzen selv.

– Jeg kunne kanskje skapt en enda raskere åpningsrunde, sier 25-åringen etter sølvet.

For ham ble OL i Sør-Korea fantastisk. Gull og sølv på to forsøk.

– Litt skuffelse var det da jeg så at det ble sølv, men når jeg ser tilbake på det er jeg superfornøyd, sier Lorentzen.

Skarli: – Kan ikke henge med leppa

Landslagssjef Sondre Skarli var strålende fornøyd i møtet med pressen etter sølvet.

– Det er storartet med sølv. Gull og sølv er over det vi kunne forvente og drømme om på forhånd, sier han.

Wotherspoon peker på den tredje svingen. Skarli mener det var starten som skilte Lorentzen og gullvinner Nuis.

– Det var for så vidt i åpningen at Håvard tapte hundredelene. Men man kan ikke henge med leppa for fire hundredeler nå, når man vant med ett hundredel på mandag, sier Skarli.