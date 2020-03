Lundby og Opseth herjer med rivalene i Raw Air

Her spiller Kolstad for tomme tribuner. Treneren ber topphåndballen stanse straks

Her går det galt for hoppstjernen i Granåsen

Verdenscupsesongen over for Tromsø-jenta

Saken oppdateres.

Lundby landet på 123,5 meter i sitt hopp og slo med det formsterke Opseth knepent. Kun fire tideler skilte de to lagvenninnene i det som formelt var et kvalifiseringsrenn, men som også teller i Raw Air-sammendraget.

Opseth fulgte nærmest ledende Lundby totalt foran onsdagens hopp, og der distanserte den norske duoen konkurrentene ytterligere.

Foran avslutningen i Granåsen torsdag skiller det 44,4 poeng fordel Lundby i kampen om seieren, mens tredjeplasserte Eva Pinkelnig fra Østerrike er hele 114,1 bak.

Likevel forlot både Lundby og Opseth Granåsen med blandede følelser onsdag. Ingen av dem var spesielt fornøyd med eget hopp.

– Det føltes ikke helt bra. Det føles litt tungt å hoppe, men det ble jo seier, sa Lundby til NRK.

– Skal jeg være ærlig, kjentes det ikke noe særlig bra ut. Jeg tråkket av kanten skikkelig og brukte lang tid før jeg fikk kontakt med skiene. Jeg ble overrasket over at det bar med til K-punkt. Jeg får ta det som en bonus at jeg ble nummer to i kvalifiseringen, sa Opseth om sitt hopp på 123 meter.

Sov lite

Holeværingen-hopperen måtte tåle en kolossal nedtur da det hun trodde var karrierens første verdenscupseier røk som følge av en regnetabbe på Lillehammer tirsdag. Den skuffelsen hadde 20-åringen lagt bak seg dagen derpå.

– Jeg prøvd å riste det av meg i går kveld, og det klarte jeg bra. Det verste i dag har vært å prøve å få slappet av litt, for det ble ikke mye søvn i natt, smilte Opseth.

Selv om det er et hav ned til forfølgerne ville hun ikke innkassere noe i Raw Air-sammendraget foran torsdagens to avsluttende hopp.

– Det er bonus hvis jeg kan stå på pallen sammenlagt, sa hun beskjedent.

Lundby ville heller ikke være med på at seieren var i boks.

– Vi får se, smilte hoppdronningen fra Bøverbru lurt til NRK.

Debutanten overrasket

Anna Odine Strøm har til gode å ta ut hele sitt potensial i vinter. Onsdag fikk den ryggplagede Alta-jenta til et jevnt godt hopp i Granåsen. Med 109 meter ble hun nummer 14 i kvalifiseringen.

Mosjøen-jenta Eirin Maria Kvandal (18) fikk sjansen i verdenscupen for aller første gang onsdag, og takket for tillit med et meget godt hopp. Med 109,5 meter endte debutanten på en svært solid 18.-plass.