Lundbys trener med tordentale: – Folk må skjerpe seg

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Det var rett og slett kaostilstander etter femmila i Holmenkollen. Ifølge anslag fra arrangøren var det opp mot 100 000 tilskuere på rennet i går, og svært mange var beruset. Når alle skulle hjem samtidig etter arrangementene, ble det lange køer, og komplett kaos.

– Det hele var pinlig, mener hopptrener Jermund Lunder.

Da Maren Lundby hoppet til seier i Holmenkollen søndag, var det langt fra kaotisk. Riktignok hadde en del tilskuere møtt opp, men nasjonalanlegget var glissent.

– Det er bra at det er en del folk som følger rennet i dag, men jeg synes det er flaut at det er flere fulle folk som ble tatt av politiet i går enn som møter opp i Holmenkollen i dag. Vi kan ikke gjøre annet enn å skape gode resultater, så får vi håpe det engasjerer folk mer enn brennevin og slagsmål, sier Lunder etter at Lundby tok seieren på hjemmebane.

Hundre personer måtte behandles

Over hundre personer ble i løpet av kvelden behandlet for alkoholrelaterte skader. Folk besvimte i trengselen, og en kvinne ble alvorlig skadet da hun falt med på sporet ved T-banen. Politiet opplevde mange personer som kranglete og det oppsto flere slåsskamper mellom tilskuere og politiet.

Lunder så selv ikke mye av hendelsene som ble omtalt i pressen. Han var i hoppbakken.

– Der så jeg ingenting. Det som kom i går var vel fra folk i skogen. Det er lov til å si at folk må skjerpe seg. Jeg synes ikke det er en voldsom uttalelse når jeg ser hva som ble skrevet i går, sier 43-åringen.

Han bor på Lllehammer og jobber tett med oppfølging av Maren Lundby. Dessuten er han med i landslaget, der Christian Meyer er hovedtrener.

Idrettspresident Tom Tvedt mener det er trist at et familiearrangement ender slik.

– Det som skjer ute i marka, er vårt alles ansvar. Det er ordensregler for det. Jeg tror hver og en skal se seg selv i speilet og si at dette må vi ordne opp i. Det er først og fremst et barne- og ungdomsarrangement, sier Tvedt. Men de som har driti seg ut, må kjenne litt på det, og så må vi ordne opp i det. Det er ikke et godt ettermæle for Kollen og i alle fall ikke for dem som har vært der oppe, sier han til NRK.

– Tragisk

Arrangøren er skuffet over folks oppførsel ute i løypene og på vei ned mot Oslo etter rennet.

– Det er rett og slett tragisk. Vi ønsker ikke å ha det slik vi hadde det lørdag, og de rapportene vi fikk fra politiet var rystende. Dette er ikke et publikum vi ønsker inn i vår arena eller som vi vil at skal assosieres med Holmenkollen. Dette skal være en trygg og positiv idrettsfest der alle våre publikummere føler seg inkludert, sier kommunikasjonssjef Emilie Nordskar i Holmenkollen Skifestival til NTB søndag formiddag.