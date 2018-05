Marcus Kleveland: – Jeg er alltid redd før jeg kjører

- Dette er skuffende at det kjøres såpass fort her

Denne artikkelen er hentet fra Aftenposten Junior, nyhetsavisen for barn og unge.

Verdens beste ski-, snowboard og skateboardkjørere konkurrerer i Oslo denne uken. Da er det X Games.

X Games Oslo: Konkurranse der verdens beste utøvere på blant annet skateboard, snowboard og friski konkurrerer. Arrangeres flere steder i verden. Denne uken arrangeres det i Oslo. Konkurransene er 18.–20. mai. Skateboardkonkurransene er på Tjuvholmen, Big Air-konkurransene på Fornebu.

Flere av de beste som er med, er norske. Slik lader de opp til konkurransen:

Marcus Kleveland (19). Har vunnet to gull i X Games

– Planlegger du et spesielt hopp i X Games?

– Jeg har vært skadet i ankelen i én måned, så jeg har ikke fått kjørt snowboard. Jeg kan ikke huske ikke å ha kjørt snowboard på så lenge før. Så jeg har ikke planer om å gjøre noen nye triks. Men jeg håper jeg lander trygt, sier Kleveland.

– Gjør skaden deg redd?

– Nei da. Jeg håper bare ikke skaden kommer tilbake. Men jeg er alltid redd før jeg kjører for å skade meg eller ikke komme rundt med et triks. Jeg ser for meg hvordan trikset skal gjøres mange ganger før jeg tar det. Jeg har også̊ litt høydeskrekk. Men med en gang jeg setter utfor, er redselen borte.

– Blir du sur når du ikke klarer noe?

– Jeg er et konkurransemenneske, en dårlig taper som blir sur på meg selv og ingen andre. Men det varer bare i maks én dag.

– Du var veldig skuffet etter OL. Tenker du fortsatt på det?

– Det var utrolig kjipt der og da. Jeg tenker fortsatt på hva jeg kunne gjort annerledes. Men jeg får jo ikke gjort noe med det. Nå har jeg lyst til å gjøre det bra i X Games i Oslo.

– Hvordan trener du uten snø?

– Jeg skater mye og hopper på trampoline. Og spiller ping-pong, men det gjør jeg bare fordi det er gøy. Jeg spiller også̊ Playstation. Favorittene er «Call of Duty» og «Fortnite».

– Blir du god på snowboard av det?

– Det tror jeg faktisk. Jeg får øvd på reaksjonstid, som er viktig i snowboard.

– Som 12-åring ville du bli trailersjåfør hvis du ikke ble snowboard-proff. Hva synes du om hvordan livet er blitt?

– Livet har forandret seg helt. Da jeg var 12, kjørte jeg trailer med onkel og var interessert i bil, som jeg fortsatt er. Jeg er ikke misfornøyd med hvordan livet er blitt. Jeg tror aldri jeg blir trailersjåfør.

Johanne Killi (20). Har vunnet ett gull og ett sølv i X Games

– Skal du gjøre noe i X Games ingen har sett før?

– Nei, triksene jeg kan, er store nok, sier Killi.

– Er du redd når du kjører?

– Ja. Det tror jeg alle er. Det er lurt, for da blir du ekstra fokusert.

– Hvordan går det med skaden du har slitt med?

– Fremover. Jeg har ikke fått kjørt ski, men har trent mye styrke og gått turer.

– Hvordan er det å konkurrere i Norge?

– Helt magisk! Alle heier på deg fordi du er norsk. Jeg gleder meg til å se mamma, pappa og søstrene mine blant publikum.

– Hvordan trener du når det ikke er snø?

– Mye styrke. Og så øver jeg på triks på trampoline. Jeg så noen videoer av meg på trampolinen fra jeg var 10–12 år. Jeg hadde mer energi enn nå og var mindre redd for skader. Jeg savner å være 12 år.

– Gikk du på organisert trening eller har du lært alt selv?

– Da jeg var yngre, hadde jeg ingen trenere. Jeg kjørte med en guttegjeng og ville være bedre enn dem. Det var viktig for meg ikke å ha en trener som sto og ropte på meg.

– Tenkte du at du kom til å være med da du så på X Games som barn?

– Da jeg så på som 15-åring, husker jeg at jeg tenkte «Wow, så kult. Der kommer jeg aldri til å være med». Det at jeg har vært med og er blant verdens beste, er fortsatt uvirkelig.

Tiril Sjåstad Christiansen (23). Har vunnet to gull og to sølv i X Games.

– Du slutter på landslaget. Blir X Games din siste konkurranse?

– Nei, men det blir andre typer konkurranser, mer frikjøring (kjøre i fjellet).

– Planlegger du noe spesielt til X Games?

– Nei, jeg kjører mest for gøy og for folkefesten. Det blir veldig rart plutselig å skulle kjøre midt i mai, Men jeg skal lage show.

– Hvorfor ville du ikke fortsette på landslaget?

– Når du er på landslaget, må̊ du følge deres plan. Jeg trenger tid til å finne ut hva jeg vil fremover.

– Hva kommer du til å savne mest?

– Gjengen jeg har reist rundt i verden sammen med. Vi har hatt så mye gøy sammen.

– Hva kommer du ikke til å savne?

– Alt rotet i husene vi bor i når vi er på reise. Da er det sure skisko, utstyr og klær overalt. Vi er ofte syv – åtte utøvere som bor trangt.

– Hva er planen din nå?

– Jeg skal stå like mye på ski som før. Jeg vil lage filmer til Youtube om hva jeg gjør i bakken og utenom. Jeg vil også̊ få̊ flere jenter til å drive med friski. De må̊ få̊ vite at de ikke må̊ reise rundt og bare konkurrere, og at det ikke er livsfarlig å drive med. Det hadde vært kult å arrangere camper (leir) med de råeste jentene i verden.