Maren Lundby med historisk hoppgull:- Finn frem flagget, det er så fortjent!

Saken oppdateres.

Mandag ettermiddag ble gullet sikret da hun hoppet 110 meter.

Det fikk Eurosport-kommentator Jørn Sundby til å utbryte:

– Den sitter! Hundre og ti meter, det er ingen tvil. Toten, ut i flaggstangen, Finn frem flagget, ut i flaggstangen, det må hele Norge gjøre. Det er så fortjent!

Like før Lundby sikret seieren gjorde Katarina Althaus det ekstra spennende da hun leverte et kjempehopp og endte opp med 252 poeng tokalt.

Althaus kunne likevel ikke stoppe Lundby og måtte ta til takke med sølvmedalje. Lundbys andre hopp ble nemlig dømt til hele 139.2 poeng, slik at Lundby stod med 264,6 poeng og OL-gull da hopprennet var ferdig.

Sara Takanashi tok tredjeplassen med 243,8 poeng.

– Helt rått

Gullvinneren hadde ikke greid å ta seieren inn over seg da hun ble intervjuet etter den vannvittige prestasjonen.

– Det var jo bare et vanlig hopprenn i dag og. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte dette. Det første hoppet føltes ikke så bra, men jeg følte meg bedre før det andre. Dette var helt rått, sa Lundby på TV Norge like etter at seieren var sikret.

Hopptrener Claes Brede Bråthen var naturligvis ekstatisk etter at gullet var sikret.

– Maren er rå. Jeg tror aldri jeg har sett noe lignende. Tusen takk, Maren, sa hopptrener Claes Brede Bråthen etter at gullet var sikret.

Ledet også etter første omgang

Etter første omgang ledet Lundby med poengsummen 125,4 poeng, 2,2 poeng foran tyske Katarina Althaus og 5,1 poeng foran japanske Sara Takanashi. Lundbys første hopp var på 105,5 meter.

Hopperen var ikke helt fornøyd like etter hoppet, til tross for å ha inntatt ledelsen.

– Det føltes ikke bra over kulen, men jeg klarte å dra noen meter nede der, sa hun direkte på TV Norge like etter å ha landet det første hoppet.

OL-gullet topper Lundbys jubelsesong. Hun har tatt syv verdenscupseire denne sesongen og leder den med hele 300 poeng foran nettopp Katarina Althaus.

Silje Opseth ende til slutt på 16 plass, med 178.2 poeng totalt.