Lundby med supersvev: Hoppet tre meter lenger enn stjernens bakkerekord - på plast

Saken oppdateres.

Hun falt etter landing, men alt står bra til med totningen.

Det ble et betraktelig lenger svev enn Lundby hadde sett for seg i HS140-bakken i Trondheim.

«Prøvde alt jeg kunne på å lande tidlig, men klarte ikke kortere enn 149 meter i Granåsen i dag», skrev hun på Twitter etterpå og la til:

«Heldigvis gikk det bra denne gangen. Usikker på om beina hadde tålt 160 meter her».

Lundby la også ut et videoopptak som trener Jermund Lunder tok under svevet. Han reagerte med frustrasjon og et par kraftuttrykk da han skjønte at Lundby styrte mot et ukontrollert kjempehopp.

🎧ha på lyd. Prøvde alt jeg kunne på å lande tidlig, men klarte ikke kortere enn 149m i Granåsen idag. Da finner Jermund frem kraftuttrykkene sine. Heldigvis gikk alt bra denne gang😀Usikker på om beina hadde tålt 160m her 😆 pic.twitter.com/JpW7Zwk0D4 — Maren Lundby (@marenlundby) July 31, 2018

Den offisielle bakkerekorden i Granåsen er på 146 meter. Den ble satt av polske hoppstjernen Kamil Stoch under Raw Air 15. mars i år.

Sist sesong var Lundby verdens suverent beste kvinnehopper. Det ble både OL-gull og seier i verdenscupen sammenlagt. Bøverbru-jenta vant hele ni enkeltrenn.