Maren Lundby og hoppsjefen reagerer på NRKs valg: – Jeg ble overrasket da jeg så det

Etter fire av 15 renn i kvinnenes hoppverdenscup er det norske Maren Lundby som topper sammenlagtlisten sammen med tyske Katharina Althaus.

Renn fem og seks arrangeres i japanske Sapporo til helgen – uten at Lundby og de andre hoppjentene vises på NRK.

«Ser ikke ut til at rennene våre i Japan vises på NRK i helgen, med mindre «Snøapene i Japan» er den nye betegnelsen for hopp kvinner?», skriver en sarkastisk Lundby på Twitter.

Og jo da, NRK viser både «Snøapene i Japan» og «Ekstremsushi». Men kvinnehopp står altså ikke på sendeskjemaet.

Det får også hoppsjef Clas Brede Bråthen til å uttrykke seg på Twitter.

«Det kan da umulig stemme at NRK ikke sender jentehopp, de er jo meget opptatt av at jenter skal ha samme forutsetninger og lønn som gutta. Eller er det noe jeg har drømt..?», skriver en syrlig Bråthen.

– Jeg synes det er en dobbeltmoral fra NRK sin side. Først kritiserer de oss for at jentene ikke får samme muligheter som gutta, deretter unnlater de å sende rennene fra Japan. Vi har tross alt verdenscuplederen, sier han.

Nattrenn

– Rennene starter klokken 03.00 norsk tid. Da er det kanskje forståelig at NRK ikke sender dette direkte?

– Jo da, jeg skjønner for så vidt det. Men jeg håpet i alle fall at NRK ville lage et skikkelig redigert opptak som de sendte om morgenen. Fra forbundet sin side har vi stått på for at jentene skal få bedre forutsetninger. Og vi vet at det er en nær sammenheng mellom det å bli eksponert på TV, og markedsverdien. Jeg synes at NRK fortjener et stikk for dette, sier Bråthen.

Også Maren Lundby, som nå er i Japan, synes det er trist at idretten deres ikke blir vist denne helgen.

– Jeg ble litt overrasket da jeg så at vi ikke sto på noen sendeplan, sier hun på telefon fra Sapporo.

– Men det er vel lett å forstå at direktesending midt på natten ikke vil gi mange seere?

– Jeg skjønner at det ikke sendes direkte på TV, men siden det ikke var oppført noen steder på NRKs sendeskjema, reagerte jeg. Nå har vi fått en forklaring, og det kommer et lite sammendrag, sier Lundby, som ikke har tenkt å bruke så mye energi på denne saken:

– Nei, bare jeg vinner så går det greit for meg.

– Trekker konklusjonen unødvendig langt

NRKs sportssjef Egil Sundvor peker nettopp på tidspunktet for hopprennet i Sapporo som grunn til at kanalen ikke viser direkte fra kvinnenes hoppverdenscup kommende helg.

– For det første går det kl. 03.00 om natten lørdag og søndag. Da sender vi ikke hele programmet, men vi har flater både lørdag og søndag der vi viser referat fra hopprennet, sier han.

– Hva tenker du om at Bråthen beskriver det som dobbeltmoral fra NRK sin side?

– Det er interessant. For det første viser vi referat fra hopprennet, og for det andre sender vi alt av kvinnehopprenn vi har rettigheter til, sier Sundvor, og legger til at hopprennet i Japan helgen etter vil bli sendt direkte.

Da er det ny verdenscuprunde i japanske Zaō 19 og 21. januar.

– Da går hopprennet kl. 09.00. Jeg synes han (Bråthen) trekker den konklusjonen unødvendig langt, forklarer Sundvor.

PS: Mens hoppdamene er i Japan denne helgen, er hoppgutta i Østerrike på skiflyvning. De rennene vises direkte på NRK – i «norskvennlig seertid» på ettermiddagen lørdag og søndag.