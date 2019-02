Mari Eide i tårer da hun mottok medaljen etter VM-bragden

Saken oppdateres.

SEEFELD/OSLO: Torsdag ble en skikkelig jubeldag for Johannes Høsflot Klæbo, Maiken Caspersen Falla og Mari Eide på VM-sprinten i Seefeld.

Klæbo og Falla tok gull, mens Eide tok bronsemedalje, noen måneder etter at søsteren Ida omkom etter å ha fått hjertestans under et mosjonsløp.

På fredag fikk de tre medaljene sine etter prestasjonene på sprinten. Eide var svært emosjonell etter å ha sikret bronsemedaljen på selve konkurransedagen og var svært rørt etter triumfen.

Da hun mottok bronsemedaljen dagen etterpå, måtte hun også tørke noen tårer. Det har vært en lang vei fra den fryktelige beskjeden i høst og frem til øyeblikket på Medal Plaza.

– Det var veldig rørende og veldig stort. Det er ikke noe jeg har opplevd før. Jeg følte både veldig glede og et stort tomrom samtidig, sa Eide til pressen etter å ha fått medaljen.

– Jeg så ned på lagvenninnene mine, familien min, og de som har hjulpet meg frem til medaljen. Så ser jeg opp og tenker på Ida og at hun er der med meg, men så er hun ikke det. Det blir på en måte to ytterpunkter som er vanskelige å forklare.

«Mari, Mari, Mari!»

Det var en solid kontingent med nordmenn på plass under seremonien. «Heia Norge, Heia Norge» runget utover Medal Plaza før seremonien begynte. Da Eide hadde fått medaljen sin, gikk de over i «Mari, Mari, Mari!» Den norske nasjonalsangen ble selvfølgelig også spilt.

– Det var ikke slik jeg så for meg da jeg var liten og tenkte at jeg en gang skulle stå på pallen i VM eller mesterskap. Det var bare pur glede man skulle føle, men så følte jeg egentlig litt det stikk motsatte. Det var tøft.

Eide er 29 år. Hun sier ikke at hun skal legge opp, men at hun også må gi seg selv mulighet til å kjenne på sorgen.

– Vi sier at idretten er viktig, men i denne sammenheng har den vært viktig for meg og. Jeg har en motivasjon til å utvikle meg videre, men samtidig må jeg kjenne litt på sorgen som jeg setter til side for å prestere.

Nok et Falla-gull

Maiken Caspersen Falla mottok sitt sjette mesterskapsgull. Det var en spesiell opplevelse.

– Jeg blir veldig rørt av å se Mari få medaljen. Det er spesielt å stå her med henne. Det er liksom i tykt og tynt. Vi har jobbet mye sammen. Dette var veldig stort, sa Falla til NRK.

Sprintspesialisten var glad for å kunne hente nok en medalje til et premieskap som bare tar mer og mer plass.

– Jeg går ikke så mange distanser, så det viser at jeg har fått til noe. Jeg har klart å prestere de gangene jeg har fått muligheten. Jeg er stolt over det, sa Falla til pressen.

Etterpå fikk hun spørsmål om hva som er hemmeligheten bak hennes suksess i mesterskap.

– Kanskje litt at jeg tar ting dag for dag. Jeg tenker ikke så langt, men har alltid en overordnet plan jeg følger. Jeg har genuint troen på den. Selv om det butter imot, står jeg i det. Jeg vet hvordan jeg skal finne overskudd og gjøre spenningen til noe positivt.

Johannes Høsflot Klæbo mottok sitt første VM-gull.

I tillegg til at langrennsløperne Klæbo, Falla og Eide ble hedret, fikk også kombinertløper Jan Schmid sin sølvmedalje, etter å solide prestasjoner i storbakken og tikilometeren tidligere på dagen.

Norges skipresident Erik Røste og tidligere toppløper Anette Bøe delte ut medaljene.