Marit Bjørgen beundrer Birgit Skarstein. Dette imponerer henne aller mest: – Helt vanvittig

PYEONGCHANG/HOLMENKOLLEN: – Som menneske er hun helt vanvittig.

Ordene tilhører Marit Bjørgen (37). Hun snakker om Birgit Skarstein (29).

«Så kult!», utbryter Paralympics-håpet når hun får gjenfortalt Bjørgens ros.

– Marit er en stor rollemodell for meg, forteller Skarstein.

– Det er veldig hyggelig at hun sier det, legger hun til.

Imponert over den positive innstillingen

Skarstein har fått en svært uheldig start på Paralympics. Hun har veltet tre ganger i konkurranseløypene – først på trening, så på 12-kilometeren dagen etter og deretter i sprintprologen.

Likevel har det ikke vært snakk om å grave seg ned. Etter 12-kilometeren snakket hun i stedet om hvor mye hun trives med livet som toppidrettsutøver.

Skarstein ble lam fra livet og ned etter en operasjon i 2009 – men har fortalt at hun ikke er bitter.

Det er Skarsteins innstilling som imponerer Marit Bjørgen aller mest.

– Som menneske er hun helt vanvittig. Hun er utrolig positiv og gir mye energi. Jeg beundrer henne for måten hun ser lyst på ting, gleden hennes og den gode latteren hennes, sa Bjørgen til Aftenposten etter tremila i Holmenkollen søndag.

– Vi skal ikke klage. Vi har det bra vi som er funksjonsfriske. Det setter perspektiv på ting.

Bruker Donald Trump-sammenligning

Selv forteller Skarstein at hun er bevisst på å ha et positivt perspektiv.

– Jeg gjør det jeg kan, for å være så positiv som mulig. Det er ofte lyspunkt i det meste. Du må huske på å sammenligne riktig vei. Man kan alltid finne noe som ikke funker eller ikke er så bra. Det er alltid også noe som funker veldig fint, sier Skarstein.

Hun har nettopp gått en langrennssprint i stekende sol og 15 varmegrader. Forholdene er alt annet enn ideelle for Skarstein – som røk ut i semifinalen.

– Tenk deg: Her har vi jobbet i fire år og flikket og filet på detaljer. Så kommer vi hit, også er det helt ville forhold – som er helt ute av proporsjoner i forhold til det vi har møtt før. Men tenk deg Hillary Clinton, da, som jobbet hele livet for å bli president. Så kommer Donald Trump inn fra siden i den siste omgangen og tar en grisetakling før mål, også får det konsekvenser for hele verden! Det vi driver med er faktisk bare idrett. Perspektiv er viktig, sier Skarstein.

LES OGSÅ: Bjørgen er én av mange Skarstein rådfører seg med. En annen er den 74 år gamle pensjonisten Halldor Skard, som hjelper henne med nyvinninger som gjør konkurrentene nysgjerrige. Les mer her.

Bruker Bjørgen som samtalepartner

Skarstein er opptatt av å suge til seg kunnskap fra alle som har noe å bidra med. En åtte ganger olympisk mester er naturligvis intet unntak.

Skarstein og Bjørgen er blitt godt kjent med hverandre opp gjennom årene.

Før Paralympics fortalte Skarstein til Adresseavisen at hun blant annet har snakket med Bjørgen om hvordan man forholder seg til konkurransesituasjoner.

Skarstein beundrer også hvordan Bjørgen kombinerer rollene som medmenneske og toppidrettsutøver.

– Hun er en person som gjør jobben hele veien, og samtidig klarer å ivareta menneskene rundt seg og opptre på en respektfull og ordentlig måte, sier Skarstein.

Og kanskje kan Skarstein hente inspirasjon fra tidenes vinterolympier før favorittøvelsen 6-kilometer lørdag.

– Det hender jeg tenker: «Hva ville Marit sagt nå?». Eller «Hva ville Marit gjort nå?», forteller hun.

6-kilometeren starter klokken 04.30 natt til lørdag norsk tid.