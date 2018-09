Martinsen-assist i siste oppkjøringskamp

Norske myndigheter varslet etter at F-35-kampfly styrtet for første gang

Saken oppdateres.

Andreas Martinsen avsluttet sesongoppkjøringen med Chicago Blackhawks med assist i 4-1-seieren over Columbus Blue Jackets lørdag.

Martinsen la pucken tilbake til Artjom Anisimov i forkant av Blackhawks 2-0-scoring mot slutten av første periode.

Brent Seabrook åpnet scoringene for Martinsen og co., mens Brandon Saad og Patrick Kane la på til 4-0 i andre periode. Kevin Stenlund reduserte for Columbus i overtall i siste periode.

Martinsen spilte 10.23 minutter av lørdagens kamp, som var Blackhawks siste i oppkjøringen.

Sesongforberedelsene har ikke gått på skinner for Blackhawks. Chicago-laget blir stående med to seirer av seks mulige.

Chicago Blackhawks seriestarter mot Ottawa Senators i Canada 4. oktober.

