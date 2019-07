Martinsen fikk kontrakt med Anaheim Ducks

Saken oppdateres.

Ducks opplyser om overgangen på sine nettsider.

Trønderen er sikret en solid lønn uansett om det blir NHL- eller AHL-spill på ham den kommende sesongen. Ifølge The Athletic-journalisten Eric Stephens, som følger Anaheim Ducks svært tett, vil avtalen være verdt 750.000 dollar om Martinsen spiller i NHL. Det tilsvarer 6,4 millioner kroner.

Blir han sendt ned til farmerlaget San Diego Gulls i AHL, vil han være sikret 250.000 dollar (2,1 mill. kroner).

– Det er en veldig god mulighet for meg. Anaheim Ducks er samme type klubb som jeg har vært i før. Målet blir selvsagt å spille om en ny kontrakt, så får vi se hvordan det går, sier Martinsen til TV 2.

Martinsen har de siste to årene vært under kontrakt med Chicago Blackhawks. Forrige sesong fikk han 24 NHL-kamper for klubben, men ble like over nyttår sendt til Rockford Icehogs i AHL.

29-åringen ble den åttende norske NHL-spilleren i historien da han fikk sin debut i verdens største ishockeyliga i november 2015. Den gang spilte han for Colorado Avalanche. Sesongen etter fikk han også prøve seg i canadiske Montreal Canadiens.

Anaheim Ducks klarte ikke å ta seg til sluttspillet sist sesong og ble nummer 13 i Western Conference. Klubben vant Stanley Cup i 2006/07-sesongen.

Martinsen står totalt med 152 NHL-kamper.