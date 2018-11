Martinsen fikk ros etter sitt første målpoeng for sesongen

Saken oppdateres.

Calgary Flames - Chicago Blackhawks 5–3

Andreas Martinsen noterte sin første NHL-assist for sesongen da Chicago Blackhawks gjestet Calgary Flames lørdag. Laget ledet 3-1, men tapte 3-5.

Nordmannen spilte 8.52 minutter og sto for sitt første målpoeng i sesongen da Jan Rutta ga gjestene ledelsen 2-1 i slutten av første periode. Nordmannen var trykket mot vantet bak mål av Juuso Välimäki, men brukte musklene, kom seg løs og spilte ut til Rutta, som fintet bort en motspiller og knallet pucken i mål.

– Det var helt og holdent skapt av Martinsen, skrøt TV-kommentatoren.

Fikk du med deg denne? Eggen med klar tale: – Det er en håpløs utvikling

Viktig scoring like før pause

Jonathan Toews ga gjestene 1-0-ledelse med sitt 300. NHL-mål. Rutta og Brandon Saad sørget for at Blackhawks ledet 3-1 etter vel halvspilt kamp, men Matthew Tkachuk scoret et viktig reduseringsmål for Flames rett før siste pause.

– Det var veldig viktig. Dermed gikk vi i garderoben bare ett mål under. Vi ble enige om å gå ut og ta dem, sa Michael Frolik, som senere scoret vinnermålet.

– Det ble for kraftig press. De bare kom og kom, med masse fart. De spilte med stor selvtillit i siste periode, sa Blackhawks-keeper Crawford etter en kamp der Flames vant skuddstatistikken 41-15.

Tung start for Martinsens lag

Martinsen var på isen både da Tkachuk reduserte og da Sean Monahan utlignet til 3-3 etter 13.59 i siste periode. Dermed fikk han minus 1 i sin del av kampen.

Frolik scoret ledermålet 4.55 minutter før slutt, og Mikael Backlund satte punktum i tomt bur rett før slutt. Dermed fikk Blackhawks sitt femte strake tap, mens Flames tok sin fjerde strake seier.

Monahan scoret to mål og er oppe i 10 målpoeng på de seks siste kampene. Laget vant for femte gang i høst etter å ha ligget under før siste periode. Det er best i NHL.

– Vi har evnen til å komme tilbake, men helst vil slippe å gjøre det. Vi ønsker å spille med ledelse, sa Monahan.

Blackhawks er nest sist i sin avdeling med 15 poeng, mens Flames topper sin avdeling med 19.

(©NTB)