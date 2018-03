Mener Vilde Nilsen minner om Klæbo: – Hun bryter ned selvtilliten til guttene

Norske strømkunder betaler milliarder for vindparkene

Tabbe ødela alt for Skarstein: – Det er så irriterende

Paralympics-håpet stusser over Stavanger: – Det er litt underlig

Tabbe ødela alt for Skarstein: – Det er så irriterende

Tabbe ødela alt for Skarstein: – Det er så irriterende

Saken oppdateres.

Etter en utrolig dag på langrennsstadion i Alpensia onsdag kunne Vilde Nilsen juble for sølv på sprinten.

– Jeg satte meg som mål for noen år siden å kjempe om medaljene i 2022. At jeg står her nå i 2018, er bare helt utrolig, sier 17-åringen fra Kvaløysletta i Tromsø etter rennet.

På grunn av klassifiseringsreglene startet Nilsen 17 sekunder bak teten i finalen. Da hun tok igjen feltet allerede i den første bakken, så det lyst ut.

Men på oppløpet sprakk Nilsen, og til slutt klarte hun bare så vidt å berge sølvet. Anna Milenina (nøytral paralympisk atlet (NPA) fra Russland) tok gullet.

– Jeg trodde jeg hadde gullet i lommen. Men NPA-løperen kom i gedigen fart bak meg, sier Nilsen, som likevel kaller sølvet «godt som gull».

LES OGSÅ: Hele stadion så at de russiske supporterne brøt reglene. Men ingen stoppet dem. Les mer her.

Sammenlignes med Klæbo

For tidligere på dagen var det lite som tydet på at Nilsen ville sprekke. Etter at hun vant prologen med 13,72 sekunder, sparte ikke lagkamerat Johannes Birkelund (17) på rosen.

– Hun er litt som Klæbo. Hun vinner nesten alt som er. Når man kommer på pallen som 17-åring – da er det noe stort med den personen, sier Birkelund – som selv røk ut i prologen.

– Vilde har hvert fall friske fraspark. Hun spretter opp bakkene, sier lagvenninne Birgit Skarstein når hun hører om Klæbo-sammenlignignen.

Birkelund kjenner Nilsen godt fra rekruttlandslaget. Ifølge Birkelund hender det at Nilsen parkerer alle guttene på laget.

– Det bryter selvtilliten til guttene ned, sier han med et glis.

– Jeg tror de synes det er kult

Det har ikke vært gitt at Nilsen skulle stille i Paralympics. Men tidligere i vinter viste hun styrke med en 3. plass i verdenscupen. Dermed var hun plutselig selvskreven.

Nilsen tror guttene på laget synes det er artig at hun går fra dem.

– Jeg tror ikke de ser på det som et nederlag. Jeg tror de synes det er kult å ha en lagvenninne å måle seg opp med. Jeg er nordlendingen på laget. Vi skal ha litt bein i nesen, vi nordlendinger. Vi må vise oss litt frem, sier Nilsen.

– Hva tenker du om at han sammenligner deg med Klæbo?

– Det er artig at han sammenligner meg med en så sterk utøver. Han er OL-gullvinner. Jeg tror ikke jeg var akkurat sånn som Klæbo i dag. Men det betyr mye å ta en medalje for Norge.

Allerede da Nilsen Paralympics-debuterte med femteplass i helgen, ble hun hyllet av trener Lars Berger. Fire dager senere hevet hun seg ytterligere noen hakk. «Det er helt sykt», sier lagvenninne Birgit Skarstein.