Mener dette er «gull verdt» for Norges VM-duo

Saken oppdateres.

INNSBRUCK: Da Schmid debuterte i verdenscupen for 18 år siden, var Riiber tre år. Nå er de likeverdige på et lag som skal gå teamsprint søndag. Det betyr ett hopp i storbakken i Innsbruck og så ti x 1,5 km der de veksler på å gå rundene i Seefeld.

Kombinertledelsen falt til slutt på denne kombinasjonen av ungdommelig råskap og en rutinert ringrev.

– Det med alder er slik at erfaring er gull verdt. Det har stor innvirkning på debutanten Jarl at han har en av de mest rutinerte med seg på laget. Og samtidig vil ungguttens pågangsmot og optimisme være gull verdt for Jan, sier sportssjef Ivar Stuan.

Han kaller Schmid, som allerede har et VM-sølv i dette mesterskapet, for realistisk og forsiktig i sine vurderinger. Derfor er det godt for ham å få en makker som bare kjører på og ikke ser noen hindringer.

Stuan legger til at laget som til slutt ble valgt, utgjør en bra miks. Begge kan senke skuldrene. Schmid fordi han allerede har bevist at han kan, Riiber fordi han fikk masse selvtillit i langrennet fredag. Deretter overbeviste han på trening i bakken lørdag.

Teamsprint I lagsprinten består laget av to løpere. Først er det én omgang i hoppbakken. Som i lagkonkurransen blir poengene regnet sammen, og omregnet i tidsdifferanse. 30 poeng tilsvarer ett minutt i løypa. Etter hopprennet følger 10,5 km langrenn, der de to løperne veksler for hver runde. Tyskland, Østerrike, Japan, Finland og Norge regnes som de sterke nasjonene i denne øvelsen. Finland vant siste teamsprint i Lahti. I forrige VM tok Norge sølv etter Tyskland. Da ble det et spurtoppgjør. I verdenscupen ble lagsprint først arrangert i 2006/07-sesongen.

Brutalt å vrake gode kandidater

Landslagssjef Kristian Hammer hadde oppgaven å fortelle Jørgen Graabak at han ikke ble valgt til laget.

– Toppidretten er brutal, fortsetter sjefen.

Likevel sa magefølelsen av at det var vanskelig å unngå Jan Schmid etter VM-åpningen med pallplass.

– Det er en ny generasjon som kommer opp med Jarl Riiber, som har vært verdens beste i år og har spisskompetanse i bakken. Han har dessuten en sterk finish i langrenn. For Jan Schmid, som har signalisert at det er hans siste VM, tenker vi ikke på alder.

Hammer mener at Norge stiller med en spennende duo, en miks av villskap og erfaring.

– Jan har veldig solide egenskaper, og en sterk totalpakke på begge deler – i bakken og sporet.

Fant den rette ladingen

Jarl Riiber forteller at han hadde håpet på en bedre start i VM, men at han var utladet under hoppingen.

Etter langrenn og endelig 5.-plass ble han optimistisk. På trening i bakken lørdag, der han var best, fortalte Riiber følgende:

– Jeg kjente at trykket i hodet forsvant litt etter langrennet. Det var godt å få ut litt temperament. I en så teknisk idrett betyr det mye for hele kroppen at hodet gir slipp. Det gjør alt enklere.