Moan avsluttet karrieren med 42.-plass: - Det er vemodig, men fint

Saken oppdateres.

HOLMENKOLLEN: Lørdagens verdenscuprenn i Holmenkollen var Magnus Moans siste kombinertrenn i karrieren.

Han endte på 42.-plass i Holmenkollen, der han i 2005 tok sin andre verdenscupseier i karrieren. På lørdag var imidlertid plasseringen bare en parentes på avskjedsdagen.

For da var karrieren over, etter hele 244 verdenscuprenn. Etterpå ble Moan hyllet av Holmenkollen-publikumet.

– Det er vemodig, men jeg synes dette er en fin måte å avslutte det på. Man ønsker selvfølgelig å være med lenger frem i feltet, men utenom det har det vært en fantastisk fin dag.

Magnus Moan Født: 26. august 1983 Klubb: Byåsen IL Verdenscupdebut: 1. januar 2003 (Oberhof) Første verdenscupseier: 2. januar 2004 (Reit im Winkl) Antall verdenscupseiere: 25

Takket publikum

Det var fortsatt bra med tilskuere både inne på langrennsstadion og ute langs løypen. Da Moan holdt sin takketale for Kollen-publikumet, la han ikke skjul på at det betydde mye.

– Jeg setter utrolig pris på publikum som er igjen både her på stadion og ute i løypen. Det som overrasker meg mest, er kanskje at så mange står igjen og heier. Det gleder meg og er noe jeg kan ta med meg videre.

Moan har ikke helt bestemt seg for hva han skal gjøre nå som kombinertkarrieren er over. En eller annen jobb innen kombinertsporten er ikke utenkelig, men ingenting er spikret enda.

– Jeg skal nyte tiden som kommer, så får vi finne noe.

Imponerende meritter

35-åringen avslutter riktignok karrieren uten individuelt mesterskapsgull, men merittlisten er likevel svært imponerende. Byåsen-løperen tok hele elleve VM-medaljer (blant annet laggull i Oberstdorf 2005) og fire OL-medaljer, blant annet nok et laggull, i Sotsji i 2014.

I tillegg stopper han på 25 verdenscupseiere.

– Nå skal jeg kose meg, senke skuldrene og se tilbake på 15 år med mange oppturer og en god del nedturer.

Han synes det er vanskelig å fremheve ett enkeltøyeblikk, men nevner måten han kom tilbake etter skade før Lahti-VM i 2017 som noe han er stolt av. Han slet med skadeproblemer og dårlige resultater, men kom seg likevel til mesterskapet.

– Jeg trodde egentlig jeg var ferdig, men jeg kom tilbake og tok to medaljer. Det hadde ytterst få trodd – heller ikke jeg, kanskje. «Hard work pays off.» Det er kult å se tilbake på.

Hyllet av lagkameratene

Medaljegrossisten Moan er ferdig, men norsk kombinertsport kan likevel glede seg over svært gode prestasjoner. I Seefeld-VM ble det medalje i alle fire øvelsene, med gullet til Jarl Magnus Riiber på 10-kilometeren og i lagkonkurransen som de store høydepunktene.

Nevnte Riiber gikk også til topps i Moans siste renn. Det var 21-åringens ellevte verdenscupseier denne sesongen.

Riiber legger ikke skjul på hvor mye Moan har betydd.

– Han har vært viktig. Han har banet vei for vinnerkulturen og det at man må prioritere for å bli best. Det er ikke tilfeldig at han har vært der oppe i så mange år.

Espen Bjørnstad hadde også en stor dag, med sin tredjeplass.

– Magnus har vært et stort forbilde for meg. Jeg hadde bilder av ham fra 2003 hengende på gutterommet da jeg var liten. Det sier sitt.

Og Moan tror norsk kombinert er i gode hender med utøvere som Riiber og Bjørnestad.

– Fremtiden for norsk kombinert er lovende. Kanskje mer lovende enn på lang, lang tid. Man har en ener i Jarl, men så har man også utøvere som ser veien Jarl har gått gjennom skader og sykdom. Nå herjer han. Det gjør noe med dem som ligger bak. De ser det er mulig.